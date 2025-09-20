Sénégal: Kédougou - Des 'journées portes ouvertes' du secteur minier au menu d'un CRD

La gouverneure de la région de Kédougou, Mariama Traoré a présidé vendredi, un comité régional de développement (CRD) de préparation des "journées portes ouvertes" dédié au secteur minier prévues le 24 septembre prochain, a constaté l'APS.

Ces journées visent à sensibiliser les participants sur le cadre règlementaire de l'exploitation minière au Sénégal, a précisé le directeur régionale de l'énergie et des mines (DREM) de Kédougou.

Cette rencontre constitue un cadre officiel d'échange et de concertation entre les acteurs institutionnels les collectivités territoriales, les sociétés minières, les services déconcentrés de l'Etat ainsi que les organisations communautaires, a indiqué Abou Sow.

"Elle s'inscrit dans une démarche inclusive et transparente en application des directives de son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye, président de la République formulées lors du Conseil des ministres du 29 janvier 2025", a-t-il déclaré lors du CRD, en présence des autorités territoriales, des représentants des sociétés minières et des services déconcentrés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a expliqué que ce cadre est un espace d'échange constructif et inclusif sur l'exploitation minière en prélude des journées portes ouvertes.

L'objectif visé à travers ces journées, a-t-il dit, "est permettre aux sociétés minières de présenter l'état d'avancement de leurs projets et leurs perspectives afin de partager leurs réalisations concrètes : emplois crées, contributions économiques, projets de responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE)".

Les "journées portes ouvertes" vont se dérouler également au niveau des sites d'orpaillage de Karakhéna, de Samecouta et à Bantako, selon Abou Sow

"Nous irons dans les sites d'orpaillages de Karakhéna, de Samecouta et de Bantako pour dérouler ces journées portes ouvertes afin de sensibiliser les orpailleurs et les populations sur l'utilisation des produits toxiques comme le mercure et le cyanure et de partager également avec eux les procédures de demande d'obtention de titre minier", a-t-il dit.

Il a invité les autorités compétentes et les sociétés minières à renforcer la concertation multi acteurs et la participation communautaire pour un développement minier durable.

Le directeur du développement rural du projet d'extension de la durée de vie de la mine de Mako, Issa Dabo a plaidé pour la mise en oeuvre du projet d'extension de la durée de vie de cette mine qui profitera aux employés, aux communautés locales et au gouvernement du Sénégal.

"Nous devons aller très vite afin d'éviter la fermeture et de se maintenir en vie parce que nous fonctionnons avec un stock à faible minerai qui sera traité pendant environ 2 à 2,5 ans jusqu'à l'épuisement prévu pour 2027. Et la fosse à ciel ouvert de la mine de Mako a atteint la fin de sa vie utile en juin 2025", a-t-il dit.

Il a annoncé que des prospects (recherches) ont été trouvés à Tomboronkoto village et à Bantako ouest et sud dans le département de Kédougou pour la survie de la mine de Mako.

Il a salué l'accompagnement de l'Etat du Sénégal et la compréhension des communautés hôtes sur le processus de la permutation de la mine au niveau de Tomboronkoto et de Bantako ouest et sud.

"Nous devons aller très vite pour maintenir la vie de la mine avant qu'elle se ferme", a-t-il insisté.

Le député du département de Kédougou, Abdoulaye Sow a salué cette initiative des "Journées portes ouvertes" initiées par le ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines (MEPM), à travers la Direction de l'énergie et des mines de Kédougou.

"Nous avons constaté que les sociétés minières sont en train de faire un excellent travail auprès des populations. Elles ont contribué dans l'effort de notre PIB sur ce que nous avons vu aujourd'hui", a-t-il salué.

Il a invité l'Etat du Sénégal à être beaucoup plus vigilant afin d'encadrer les fonds miniers alloués aux collectivités territoriales de la région de Kédougou, pour changer le quotidien des populations plus impactées par l'exploitation des mines.