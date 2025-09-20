Sénégal: Secteur primaire - L'Intersyndicale surseoit à son mot d'ordre de grève (communiqué)

19 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'intersyndicale du secteur primaire (agriculture, pêche, élevage) a annoncé, vendredi, avoir décidé de surseoir à son mouvement de grève prévu lundi prochain, rapporte un communiqué transmis à l'APS.

"L'intersyndicale du secteur primaire (Agriculture, Pêche, Élevage), après avoir rendu compte à la base et dans sa réunion du bureau tenue le jeudi, a décidé de surseoir à son intention d'aller en grève le lundi 22 septembre", a indiqué la même source.

Selon le document, cette décision fait suite "aux engagements fermes et réitérés" par le ministre de la Fonction publique et du Travail, Olivier Boucal "de prendre toutes les mesures pour procéder au paiement des indemnités de logement dans les meilleurs délais".

L'Intersyndicale a déposé une note de cessation d'activités, le lundi 12 septembre, avant d'être reçue en urgence le lendemain par la tutelle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors de cette rencontre, le ministre Olivier Boucal a "réitéré l'engagement du gouvernement pour le respect de tous les points inscrits dans le Pacte de stabilité sociale pour un développement inclusif et durable, notamment la généralisation de l'indemnité de logement pour les 16 000 travailleurs de la fonction publique qui n'en disposent pas", selon le communiqué.

L'Intersyndicale exhorte le gouvernement à "tenir sa promesse" afin que l'espoir que le pacte de stabilité sociale a suscité "ne soit pas vain".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.