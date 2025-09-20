Sénégal: Secteur primaire - L'Intersyndicale surseoit à son mot d'ordre de grève (communiqué)

Dakar — L'intersyndicale du secteur primaire (agriculture, pêche, élevage) a annoncé, vendredi, avoir décidé de surseoir à son mouvement de grève prévu lundi prochain, rapporte un communiqué transmis à l'APS.

"L'intersyndicale du secteur primaire (Agriculture, Pêche, Élevage), après avoir rendu compte à la base et dans sa réunion du bureau tenue le jeudi, a décidé de surseoir à son intention d'aller en grève le lundi 22 septembre", a indiqué la même source.

Selon le document, cette décision fait suite "aux engagements fermes et réitérés" par le ministre de la Fonction publique et du Travail, Olivier Boucal "de prendre toutes les mesures pour procéder au paiement des indemnités de logement dans les meilleurs délais".

L'Intersyndicale a déposé une note de cessation d'activités, le lundi 12 septembre, avant d'être reçue en urgence le lendemain par la tutelle.

Lors de cette rencontre, le ministre Olivier Boucal a "réitéré l'engagement du gouvernement pour le respect de tous les points inscrits dans le Pacte de stabilité sociale pour un développement inclusif et durable, notamment la généralisation de l'indemnité de logement pour les 16 000 travailleurs de la fonction publique qui n'en disposent pas", selon le communiqué.

L'Intersyndicale exhorte le gouvernement à "tenir sa promesse" afin que l'espoir que le pacte de stabilité sociale a suscité "ne soit pas vain".