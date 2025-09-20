Sénégal: La Direction générale de l'action sociale offre 75 appareils auditifs

Dakar — La Direction générale de l'action sociale (Dgas) a offert, vendredi, 75 appareils auditifs acquis dans le cadre du projet d'amélioration de l'accès des personnes en situation de handicap aux aides techniques et aux services de réadaptation fonctionnelle.

"Pour l'année 2025, la gamme de produits et appareils achetée tient compte de la diversité du handicap et comprend en détail 75 appareils auditifs destinés aux personnes atteintes de déficience auditive", a déclaré Boucar Diouf, Directeur général de l'action sociale.

Il prenait part à la journée de consultation audio logique et d'appareillage auditif au siège du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

Selon lui, ces appareils auditifs sont acquis dans le cadre du Projet d'amélioration de l'accès des personnes handicapées aux aides techniques et services de réadaptation fonctionnelle financé par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et exécuté par la Direction générale de l'action Sociale sur la période 2024-2026 pour un coût total de 1,123 milliards FCFA.

En détails, il s'agit de 85 lunettes de correction des déficiences visuelles, 367 fauteuils roulants ordinaires comme électriques, des tricycles motorisés pour les déficiences motrices, 71 laryngophones pour les déficiences de la voix, 300 cannes de marche, 200 déambulateurs, 650 cannes anglaises et 100 cannes blanches pour les personnes handicapées moteurs et les déficiences visuelles et 529 composants orthopédiques pour les déficiences motrices et qui seront distribués en partenariat avec le Centre national d'appareils orthopédique.

"En plus des appareils auditifs, 2264 produits et technologies d'assistance d'un coût total de 330 millions de francs CFA sont en cours d'acquisition et seront distribués par la Direction générale de l'action sociale", a annoncé M .Diouf.

Le Directeur général de l'action sociale a précisé que "la sélection des bénéficiaires est faite en amont sur la base des dossiers fournis en collaboration avec les services déconcentrés de l'action sociale, les professionnels de la santé et le service social des hôpitaux".

Boucar Diouf a renseigné que les autres produits restants seront distribués sous la supervision des comités régionaux multisectoriels de gestion du handicap et d'accessibilité aux technologies d'assistance.

Le Directeur de la promotion et de la protection des personnes handicapées, Mamadou Lamine Faty, a expliqué qu'avant de remettre ces prothèses auditives, "il va falloir réaliser ce qu'on appelle un audiogramme qui va mesurer la déficience auditive".

"Et cette mesure se fait par un technicien en audiologie. L'unité de mesure de la perte auditive, c'est les décibels, et la déficience auditive est répartie en plusieurs degrés", a-t-il précisé.

"Il y a ce qu'on appelle la surdité légère, et c'est une surdité à travers laquelle nous pourrons entendre les sons. Mais aussi, il y a des déficiences beaucoup plus profondes, c'est ce qu'on appelle la surdité modérée, sévère. Et donc, lorsque la personne a une surdité modérée, sévère, on peut récupérer la perte auditive à travers la prothèse auditive", a conclu M.Faty.