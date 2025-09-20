Centrafrique: Quatre casques bleus congolais meurent dans un accident

Dakar — Quatre casques bleus congolais de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) ont trouvé la mort dans un accident de la route survenu sur le pont de la rivière Ombella, à 35 km de Damara à la sortie nord de Bangui, la capitale centrafricaine.

"Le corps d'un 4e casque bleu de la MINUSCA a été retrouvé ce vendredi en fin d'après-midi à 300 mètres des lieux du tragique accident de la route survenu mardi à 35 km de Damara", rapporte la mission onusienne sur son compte X.

Auparavant, les corps de trois policiers congolais qui se trouvaient à bord de l'engin blindé ont été repêchés, le premier, mercredi après-midi, le deuxième, jeudi matin et le troisième ce vendredi matin.

Les recherches en cours sont menées conjointement par la Force, la Police et les ingénieurs civils de la MINUSCA pour retrouver le dernier policier encore porté disparu.

Un véhicule blindé de transport de troupes de la MINUSCA, à bord duquel se trouvaient sept membres d'une unité de police constituée de la République du Congo, est tombé dans la rivière Ombella-Mpoko alors qu'il s'apprêtait à franchir un pont.

Deux policiers avaient pu s'extraire rapidement du véhicule tandis que leurs cinq camarades avaient été portés disparus. Les deux blessés se trouvent à l'hôpital de la MINUSCA et leurs jours ne sont pas en danger, rassure la mission de maintien de la paix.