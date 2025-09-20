Afrique: Le prochain Festival Films Femmes Afrique axé sur la lutte pour l'égalité et la démocratie

Dakar — La septième édition du Festival Films Femmes Afrique (FFFA), prévue du 10 au 21 avril 2026, à Dakar, sera consacrée à la lutte pour l'égalité, la démocratie et l'engagement des femmes, ont annoncé ses promotrices, vendredi.

"Femmes en première ligne : engagement, démocratie et lutte pour l'égalité" est le thème choisi pour cet évènement cinématographique, disent-elles dans un communiqué parvenu à l'APS.

Le FFFA "utilise le cinéma comme moyen d'information, de sensibilisation et de dialogue pour lutter contre les inégalités entre les genres", affirment ses membres.

Organisé une fois tous les deux ans, le FFFA prévoit, lors de sa prochaine édition, d'aménager "un espace de réflexion pour explorer les multiples facettes de l'engagement citoyen des femmes, par des projections gratuites de films et des débats".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des master class et une formation destinée aux jeunes femmes sont prévues dans le programme du Festival Films Femmes Afrique.

Après Dakar, du 10 au 21 avril, le FFFA se poursuivra dans 12 autres villes du Sénégal, du 21 au 27 avril 2026.

La première édition a eu lieu en 2018, rappellent les organisatrices. Selon elles, la dernière édition a eu lieu en mai 2024 en présence de quelque 13 000 spectateurs, et environ 70 films réalisés en Afrique et en dehors du continent avaient été projetés.