Sénégal: Kaolack 'en passe de devenir un véritable bassin agricole' (préfet)

Kaolack — La département de Kaolack (centre) est en train de devenir "un véritable bassin agricole" avec l'introduction progressive d'autres spéculations comme le riz, a souligné, vendredi, le préfet Latyr Ndiaye.

"Kaolack est en train de devenir un véritable bassin agricole et les autorités ont mis en place des mécanismes pour faire de Kaolack un important levier de développement économique et social pourvoyeur d'emplois et de richesses", a notamment affirmé l'autorité administrative.

M. Ndiaye s'entretenait avec des journalistes au terme d'une tournée économique de deux jours, initiée dans le cadre du Comité départemental de coordination et de suivi du projet sécurité alimentaire et résilience des systèmes alimentaires "Gunge Mbaye",

Ce projet, financé par l'Union européenne, est porté par l'Agence belge de développement (ENABEL) et mis en oeuvre par le Fonds national de développement agrosylvopastoral (FNDASP).

Le préfet a visité plusieurs périmètres agricoles exploités par des producteurs appuyés et accompagnés par des projets et programmes de l"Etat du Sénégal notamment le FNDASP, le Programme agricole Italie-Sénégal (PAIS), le Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur (PROVAL-CV) et la Délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ).

"Nous avons noté un niveau d'évolution très acceptable [des cultures]. Elles se présentent très bien et l'accompagnement de l'Etat n'a pas été en reste. Nous avons bon espoir que les rendements et les productions seront à la hauteur des attentes", a indiqué M. Ndiaye.

Le préfet dit avoir constaté "une mutation agricole qui est en train de s'opérer dans le département, qui est une zone où l'essentiel de l'activité portrait sur l'arachide et le mil".

"Durant cette tournée, c'est tout le contraire que nous avons relevé, parce qu'il y a une diversification progressive avec l'introduction d'autres spéculations comme le riz qui est en train de prendre de l'ampleur aussi bien pour le riz de bas-fonds que celui de plateau", a souligné Latyr Ndiaye.

Kaolack devenant une zone de production avec d"'énormes potentialités", le chef de l'exécutif départemental plaide pour que, dans le cadre du Programme d'autosuffisance en riz (PNAR), la circonscription puisse être davantage ciblée.

Dans son périple de deux jours, Latyr Ndiaye et sa délégation ont pu noter la forte production de manioc, surtout dans la commune de Keur Socé. Ils ont visité un périmètre agricole de plusieurs hectares où la production annuelle tourne autour de plusieurs centaines de tonnes.

"Cette zone mérite aussi d'être accompagnée en termes de matériel et autres équipements agricoles", a-t-il insisté après avoir visité également des sociétés coopératives qui s'activent dans la production de riz ainsi que des périmètres maraîchers.

Cette tournée s'est achevée au niveau d'une ferme agricole intégrée qui est en train d'être réalisée par la DER/FJ, dans le village de Gamboul, dans la commune de Thiomby.

"D'une manière générale, dans le département de Kaolack, le potentiel est assez énorme, la mutation est en train de s'opérer et les projets et programmes de l'Etat sont très actifs sur le terrain. Seulement, des difficultés sont notées par-ci et par-là", a fait savoir le préfet.

Il a donné l'exemple du riz pour lequel des quantités importantes de semences ont été distribuées mais cela n'a pas été accompagné d'engrais.

"C'est peut-être là où l'Etat devrait faire des efforts. Pour les équipements agricoles, la demande est très forte mais il y a un déficit. Les organisations de producteurs et autres sociétés coopératives agricoles attendent de l'Etat un appui à ce niveau, notamment des batteuses, faucheuses et décortiqueuses", a-t-il signalé.

Dans les zones de fortes productions, Latyr Ndiaye a constaté un manque criard de matériel agricole. Il estime que les projets et programmes de l'Etat devraient pouvoir le prendre en charge, pour leur permettre d'améliorer leurs rendements agricoles.

Au terme de la tournée qui a pris fin vendredi, le préfet annonce qu'un "rapport exhaustif" sera dressé, en mettant en exergue les réussites et l'action des différentes structures de l'Etat du Sénégal.

Il s'agira de ressortir les difficultés et manquements qui sont notés sur le terrain et d'ouvrir des perspectives qui permettront à l'autorité de réorienter les interventions des différentes structures afin de le transmettre au ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage dans les semaines à venir.

L'autre aspect que l'autorité administrative juge "important", c'est surtout de travailler pour la maîtrise de l'eau, d'autant plus que l'essentiel des producteurs ne s'activent que pendant l'hivernage.

"L'Etat est dans cette dynamique notamment pour la mécanisation et la maîtrise de l'eau", a encore indiqué Latyr Ndiaye.