Algérie: Rentrée sociale - Volets prioritaires pour la prise en charge des préoccupations du citoyen au centre de la réunion de Sayoud avec les walis de la République

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud a présidé, jeudi, une rencontre de coordination avec les walis de la République, consacrée à l'examen d'un nombre de volets prioritaires liés à la prise en charge des préoccupations des citoyens en prévision de la prochaine rentrée sociale, a indiqué un communiqué du ministère.

Les travaux de cette réunion de coordination, tenue par visioconférence, à laquelle ont pris part, outre les walis de la République, les walis délégués et les chefs de Daïra, a porté sur plusieurs volets prioritaires inscrits dans le cadre des préparatifs relatifs à la prochaine rentrée sociale, et de la prise en charge des préoccupations des citoyens concernant le développement, précise la même source.

A ce titre, une série d'instructions directes, liées notamment à la rentrée scolaire et universitaire ont été données. Le ministre a, à cet égard, insisté sur "la nécessité de garantir les services nécessaires pour la scolarité, tels que le transport et la restauration scolaire, dès le début de l'année scolaire, en accordant une attention particulière aux élèves des zones éloignées, mettant en exergue la nécessité de respecter les conditions de sécurité et d'hygiène dans les structures éducatives et universitaires, et la vérification de la qualification professionnelle des chauffeurs afin d'assurer la sécurité des élèves".

Il a également été annoncé la création des commissions locale de suivi, devant entamer le travail dès le premier jour de la rentrée scolaire, chargées de corriger rapidement toute anomalie constatée, ajoute le communiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Concernant la préparation aux saisons automnale et hivernale, le ministre a souligné la nécessité de renforcer les mesures et actions préventives face aux risques liés aux intempéries, en vue de protéger les citoyens et leurs biens et d'éviter les dommages causés aux infrastructures de base. Il a également chargé les services techniques compétents et les établissements locaux de suivre ce dossier rapidement et en permanence.

L'accent a en outre été mis sur la nécessité de prendre les mesures de protection des villes et agglomérations, sur la base d'un programme proactif, reposant sur les enveloppes financières disponibles dans le cadre des différents programmes sectoriels et locaux.

Dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable, les instructions insistent sur "la nécessité d'aller vers la réhabilitation des réseaux d'approvisionnement en eau, une démarche complémentaire aux efforts déployés pour accroître les capacités d'approvisionnement réalisées grâce à de grands projets stratégiques, en s'appuyant sur une priorisation précise et l'élaboration d'un plan pratique incluant des travaux d'entretien périodiques, une prise en charge continue des fuites et des pannes, ainsi qu'une distribution équitable au profit des différentes régions, tout en veillant au respect des programmes de distribution en informant les citoyens de toute modification", selon la même source.

Concernant le cadre de vie du citoyen, il a été souligné la nécessité de "redoubler les efforts pour améliorer l'aspect des villes et des villages, remédier aux aspects négatifs constatés en matière de nettoiement public et d'aménagement urbain, et réhabiliter les espaces publics en offrant un cadre adapté aux citoyens.

Il a également été souligné la nécessité d'adopter des programmes de nettoiement public stables et continus sur l'ensemble du territoire local, et d'éviter les campagnes inefficaces et temporaires, avec la mobilisation de tous les services et institutions locales concernés et l'engagement des responsables locaux à un suivi continu.

Dans le domaine de l'action de proximité, l'accent a été mis sur "l'implication des différents cadres locaux dans l'action de proximité, l'écoute des citoyens, l'identification de leurs conditions et les moyens de les améliorer de façon continue, le renforcement de la communication avec les acteurs locaux de manière efficace et inclusive, l'adoption de suggestions et de contributions constructives, l'information continue des citoyens et la réponse aux préoccupations et requêtes objectives, afin d'éviter toute désinformation susceptible de perturber leur quiétude".

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports a également donné plusieurs directives visant à renforcer les efforts pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens et à lutter contre toutes les formes de criminalité.

A cette occasion, M. Sayoud a annoncé l'adoption d'une approche fondée sur la communication continue avec les walis de la République et l'intensification de la coordination centrale locale afin de prendre en charge efficacement les différentes questions sectorielles. Il a également décidé de tenir une réunion mensuelle de coordination pour suivre la mise en oeuvre des instructions et des directives émises.

La rencontre a été marquée par des interventions de plusieurs walis de la République et de cadres centraux sur les différentes questions liées à l'ordre du jour de la réunion, ce qui a permis d'évoquer un certain nombre de sujets liés à la gestion des affaires locales et de débattre des moyens de prendre en charge les préoccupations qui s'y rapportent, selon le communiqué du ministère.