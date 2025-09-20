Algérie: Un partenariat entre l'AOHP et la fondation italienne Enrico Mattei pour améliorer la formation en dentisterie

ORAN — L'Association algérienne de la santé orale et de parodontologie (AOHP), basée à Oran, a annoncé, vendredi, la conclusion d'un partenariat avec la fondation italienne Enrico Mattei, en vue de mettre en place un programme de formation de haut niveau dans le domaine de la dentologie, a indiqué son président, Yacine Addi.

"Nous avons récemment signé une lettre d'entente avec la fondation Enrico Mattei, afin d'organiser une série de formations de qualité au profit des dentistes algériens ", a précisé M. Addi dans une déclaration à l'APS, en marge du Salon dentaire MDEX Expo qui se poursuit au Centre des conventions d'Oran.

Selon lui, " plusieurs programmes de formation sont en cours de préparation avec des établissements de renom, notamment l'European Institute for Medical Studies (EIMS), relevant de la fondation, afin de normaliser et de labelliser les formations chapeautées par l'AOHP ".

Ce partenariat ambitionne d'aligner la formation des praticiens algériens sur les standards internationaux et de favoriser le transfert d'expertise, a-t-il expliqué.

De son côté, le président de la fondation Enrico Mattei, Aroldo Curzi Mattei, présent au salon, a rappelé que la Fondazionei Enrico Mattei (FEEM) est un institut de recherche international à but non lucratif et non partisan, fondé en 1989, dont le siège est à Milan.

Son nom rend hommage à Enrico Mattei, figure emblématique de l'industrie énergétique italienne et fondateur d'ENI. Enrico Mattei a également laissé une empreinte indélébile en Algérie pour son soutien actif à la guerre de libération nationale.

"La fondation oeuvre à améliorer, par la recherche, la qualité de la prise de décision dans les secteurs public et privé, en particulier dans les domaines de la santé, de l'environnement et de l'énergie ", a-t-il souligné.

En Algérie, la fondation Enrico Mattei, poursuit son président, compte contribuer, via ce partenariat, à faire progresser la formation dans le domaine de la dentologie, afin d'améliorer la prise en charge de la santé orale.