Algérie: Rencontre de concertation prochainement avec les producteurs de contenus et les amateurs du numérique

19 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministère de la Poste et des Télécommunications organise le 23 septembre une rencontre de concertation avec les producteurs de contenus et les amateurs du numérique dans le cadre d'un espace ouvert propice à l'échange d'idées et à la conception d'une approche commune contribuant au développement du paysage numérique national.

"Dans le but de soutenir le contenu algérien et pour encourager les initiatives créatives, j'ai l'honneur d'annoncer l'organisation d'une rencontre de concertation regroupant les producteurs de contenus et les amateurs du numérique pour créer un espace ouvert propice à l'échange d'idées et à la conception d'une approche commune à la hauteur de nos aspirations", a écrit le ministre de la Poste et des Télécommunications Sid Ali Zerrouki, sur son compte sur les réseaux sociaux.

"Je coprésiderai personnellement cette rencontre avec le ministre de la Communication afin d'en faire une véritable opportunité de dialogue et d'action commune pour développer le paysage numérique national", a ajouté M. Zerrouki.

Le ministère de la Poste et des Télécommunications appelle tous les producteurs de contenus désirant participer à ce rendez-vous à s'y inscrire, en remplissant le formulaire disponible via le lien suivant: /https://www.mpt.gov.dz/influencer-creator.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.