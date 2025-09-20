Algérie: Rencontre de concertation prochainement avec les producteurs de contenus et les amateurs du numérique

ALGER — Le ministère de la Poste et des Télécommunications organise le 23 septembre une rencontre de concertation avec les producteurs de contenus et les amateurs du numérique dans le cadre d'un espace ouvert propice à l'échange d'idées et à la conception d'une approche commune contribuant au développement du paysage numérique national.

"Dans le but de soutenir le contenu algérien et pour encourager les initiatives créatives, j'ai l'honneur d'annoncer l'organisation d'une rencontre de concertation regroupant les producteurs de contenus et les amateurs du numérique pour créer un espace ouvert propice à l'échange d'idées et à la conception d'une approche commune à la hauteur de nos aspirations", a écrit le ministre de la Poste et des Télécommunications Sid Ali Zerrouki, sur son compte sur les réseaux sociaux.

"Je coprésiderai personnellement cette rencontre avec le ministre de la Communication afin d'en faire une véritable opportunité de dialogue et d'action commune pour développer le paysage numérique national", a ajouté M. Zerrouki.

Le ministère de la Poste et des Télécommunications appelle tous les producteurs de contenus désirant participer à ce rendez-vous à s'y inscrire, en remplissant le formulaire disponible via le lien suivant: /https://www.mpt.gov.dz/influencer-creator.