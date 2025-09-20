Algérie: Ligue 1 Mobilis - Le MB Rouissat et l'O.Akbou co-leaders

ALGER — Le MB Rouissat et l'Olympique Akbou, vainqueurs respectivement face à l'ES Sétif (3-0) et le Paradou AC (2-1), ont pris provisoirement les commandes du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, lors de la suite de la 5e journée disputée vendredi, devant se poursuivre samedi et mercredi.

Battu lors de la précédente journée à la maison face au double champion, le MC Alger (0-1), l'.O.Akbou a réussi à se racheter de fort belle manière à Alger face à une équipe du PAC qui traverse une mauvaise passe.

Grâce à un doublé de sa nouvelle recrue Hitala (39e, 45e), la formation akboucienne a réalisé une excellente opération, de quoi lui permettre de poursuivre le parcours en toute sérénité. Le PAC a sauvé l'honneur grâce à Ramdaoui, en seconde période (52e).

En dépit du départ de l'entraîneur Billel Dziri, le Paradou peine à amorcer son départ en ce début de saison, et se retrouve scotché à la position de lanterne rouge avec un seul point, en compagnie du MC El-Bayadh, qui compte un match en moins.

Au stade du 18-février de Ouargla, le MBR n'a pas raté l'occasion de renouer avec la victoire, en surclassant l'ESS, grâce à deux de ses nouvelles recrues estivales. Nezla a trouvé le chemin des files en début de match (5e), avant que Merzougui ne surgisse pour d'abord faire le break (70e), et enfoncer ensuite l'ESS, en fin de match (86e).

Les joueurs de l'entraîneur Abdelkader Amrani, qui restaient sur une défaite et un nul, sont parvenus à dompter l'Entente, qui retombe dans ses travers, quelques jours après son succès dans le derby face au CS Constantine (2-1). Il s'agit du premier revers de la saison pour la formation sétifienne.

L'autre match disputé ce vendredi s'est terminé sans vainqueur. Le CS Constantine a été tenu en échec devant son public face à l'ASO Chlef (2-2), et échoue à se ressaisir après la défaite de Sétif.

Les "Sanafir" s'en sont remis à leur attaquant Mouaki, auteur d'un doublé (66e, 77e). De son côté, l'ASO, par deux fois rattrapée au score, a inscrit ses deux buts par Sadahine (32e) et le Togolais Avotor (68e).

En ouverture de cette journée, le MC Alger s'est imposé mardi sur le fil face au MC Oran (3-2).

Trois matchs sont au programme samedi : USM Khenchela - ES Ben Aknoun (16h00), MC El Bayadh - CR Belouizdad (16h00), et JS Saoura - USM Alger (17h30), alors que le match JS Kabylie - ES Mostaganem a été décalé au mercredi 24 septembre (19h00).