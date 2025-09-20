Algérie: Rentrée scolaire - Caravane de solidarité au profit des enfants issus de familles à faible revenu

ALGER — Les Scouts musulmans algériens (SMA) ont lancé une nouvelle caravane nationale de solidarité pour la distribution de "packs scolaires" au profit des enfants issus de familles à faible revenu, à l'occasion de la rentrée scolaire (2025-2026).

Baptisée "walk for school", cette initiative initiée en partenariat avec l'opérateur de téléphonie mobile (Djezzy), a été lancée, jeudi dernier, depuis la wilaya de Ghardaïa.

Le choix de Ghardaïa reflète "la volonté de Djezzy et des Scouts Musulmans Algériens d'élargir la portée de cette caravane".

A travers cette collaboration, les deux parties réaffirment leur "engagement durable en faveur de l'éducation et de la solidarité nationale, en soutenant les enfants défavorisés et en leur offrant les conditions d'une rentrée scolaire équitable".