Algérie: Unification des programmes de prise en charge des troubles du spectre de l'autisme

ALGER — Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme s'attelle à unifier les programmes de prise en charge des personnes atteintes du trouble du spectre de l'autisme (TSA), une démarche qui s'inscrit dans une approche globale visant à renforcer la protection, la prise en charge et l'insertion de cette catégorie, a-t-on appris auprès du ministère.

A cet effet, "une équipe regroupant des cadres du secteur de la Solidarité nationale et un groupe d'experts a été chargée d'élaborer le projet d'un programme pédagogique adapté, fondé sur des bases scientifiques pour la prise en charge des personnes souffrant de TSA ainsi que des projets de textes réglementaires relatifs à la création d'un centre national de l'autisme et de centres spécialisés pour la prise en charge des personnes atteintes de ces troubles".

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné, lors d'une réunion du Conseil des ministres qu'il avait présidée en juin dernier, la création d'un centre national et d'annexes régionales dédiés aux enfants atteints de TSA .

La création du centre national de l'autisme intervient en concrétisation des axes contenus dans le plan national de l'autisme, portant l'élaboration et l'unification des mécanismes de prise en charge des enfants autistes.

Le centre en question "sera chargé du volet inhérent à la formation et à l'élaboration d'études sur l'autisme", de "l'unification des interventions des secteurs ministériels et instances concernées, notamment en matière de diagnostic et de dépistage précoce, avec le développement et l'unification des programmes éducatifs et pédagogiques et des programmes de formation spécialisés".

L'objectif de la création de ces centres spécialisés pour autistes est de "garantir une prise en charge idoine et un enseignement spécialisé au profit de cette catégorie, conformément à des programmes pédagogiques unifiés élaborés par le centre", fondés sur "le développement de la relation entre l'enfant ou l'adolescent et son environnement et le soutien de son insertion en milieu scolaire ordinaire et/ou dans la formation professionnelle".

Le choix a été porté sur quatre centres spécialisés sis dans les wilayas de Tipasa, Oran, Tébessa et Béchar en cours d'aménagement et d'équipement en moyens pédagogiques spécialisés et adaptés avec la finalisation de l'élaboration du projet de texte réglementaire y afférent.