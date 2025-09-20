Tunisie: Bizerte - Découverte d'un atelier clandestin de fabrication de « salami »

Les services de contrôle de Bizerte ont mené une opération d'envergure qui a abouti à la découverte et à la perquisition d'un atelier clandestin de fabrication de « salami ». Cet atelier, installé dans une exploitation agricole située dans la partie orientale du gouvernorat de Bizerte, disposait également d'un entrepôt frigorifique illégal.

L'opération a été menée par une équipe conjointe de la Garde nationale, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires et de la Direction régionale du commerce. Après avoir obtenu les autorisations légales nécessaires, les agents ont découvert sur place une importante quantité de viandes de boeuf et de volaille, ainsi que du salami, qui a été saisie en vue d'être détruite.

Le propriétaire de l'exploitation avait transformé une partie de l'étable en atelier de transformation, où il stockait illégalement de la viande et procédait à des abattages clandestins.

Violations sanitaires et juridiques

L'action en justice a été engagée contre le propriétaire pour de multiples infractions, notamment :

L'absence de licences pour opérer.

Le non-respect des conditions sanitaires de base.

La possession et la transformation de produits jugés dangereux pour la santé publique.

L'exploitation d'un lieu non déclaré.

Ces mesures visent à protéger les consommateurs et à garantir le respect des normes de sécurité alimentaire en Tunisie.