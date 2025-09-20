Afrique du Nord: CAN 2025 - Pourquoi le Maroc impose-t-il un e-visa aux Tunisiens ?

La nouvelle a fait l'effet d'une surprise. Les autorités marocaines exigeront des Tunisiens un visa électronique (e-visa) pour se rendre au Maroc entre le 25 septembre 2025 et le 26 janvier 2026. Une mesure temporaire et exceptionnelle justifiée par l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 (CAN).

Une logistique de masse et des questions de sécurité

L'instauration de l'e-visa, bien que surprenante, s'explique principalement par les défis logistiques colossaux que représente l'accueil d'un événement tel que la CAN. Des milliers de supporters sont attendus au Maroc. Pour le pays hôte, l'enjeu est de gérer un flux de personnes massif, de manière sécurisée et organisée.

Le visa électronique permet aux autorités de mieux contrôler les entrées sur le territoire. C'est un outil de tri et de suivi qui peut aider à prévenir les incidents, qu'ils soient liés au hooliganisme, aux tensions régionales ou à d'autres facteurs de sécurité. Cette mesure, bien que temporaire, reflète une tendance croissante des pays organisateurs de grands événements à utiliser la technologie pour mieux gérer les flux de visiteurs.

Comment obtenir l'e-visa pour le Maroc

Pour les ressortissants tunisiens, l'obtention du visa électronique (e-visa) temporaire pour se rendre au Maroc suit une procédure simplifiée, qui dépend du motif de votre voyage.

Pour les supporters de la CAN 2025

Si vous prévoyez d'assister aux matchs, le processus est centralisé via une application mobile dédiée. Un e-visa spécial CAN (AEVM) sera exclusivement délivré à travers l'application officielle « Yalla ». Cette plateforme numérique centralise toutes les démarches, depuis la demande de visa jusqu'à l'accès au Fan ID et aux billets de match.

Pour les autres motifs de voyage (tourisme, affaires, etc.)

Si vous voyagez au Maroc pour d'autres raisons, vous devez soumettre votre demande d'e-visa en ligne sur le portail web officiel. Il est impératif de faire votre requête au moins 96 heures (4 jours) avant votre date d'arrivée pour permettre le traitement de votre dossier. Vous devrez remplir un formulaire et fournir les documents requis au format numérique.