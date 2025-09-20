Tunisie: Le projet de division de Sfax en deux gouvernorats n'est pas retenu dans le plan de développement régional

Le projet de diviser le gouvernorat de Sfax en deux entités distinctes ne sera pas inclus dans le prochain plan de développement de la Région 4 (2026-2030). C'est ce qu'a affirmé Sofiane Salmi, le président du conseil de la Région 4, qui représente les gouvernorats de Sfax, Sidi Bouzid, Gafsa et Tozeur.

Lors d'une conférence de presse à Sfax, Salmi a clarifié la position de son conseil, expliquant que le projet de division, bien que proposé par le conseil régional de Sfax, ne s'inscrit pas dans la vision du conseil de la Région 4. Il a jugé cette proposition contradictoire avec la philosophie de l'actuel projet de regrouper les gouvernorats en cinq grandes régions, insistant sur le fait que l'objectif est le développement régional et non la fragmentation.

Des projets d'envergure pour relier les gouvernorats du sud

Le plan de développement de la Région 4 a été soumis au ministre de l'Économie et de la Planification. Il a été élaboré en collaboration avec les administrations, les institutions et les conseils élus des quatre gouvernorats, et met l'accent sur les projets d'envergure qui renforcent la connectivité et le développement régional. Parmi les initiatives majeures proposées, on retrouve :

Projets de routes express : Une autoroute reliant Sfax à Tozeur, jusqu'à la frontière. Une voie rapide entre Sfax et la Cité de Skhira, puis jusqu'à Kairouan, en passant par Bir Ali Ben Khelifa et Manzel Chaker.

Corridor économique : La création d'un couloir économique entre Sfax et Kasserine, via Sidi Bouzid, pour ouvrir la Région 4 sur la Région 3.

Infrastructures portuaires : La modernisation du port commercial de Sfax. La construction d'un nouveau port en eaux profondes à Skhira pour les activités phosphatières et chimiques.

Tourisme : La création d'un parcours touristique reliant les quatre gouvernorats (Sfax, Gafsa, Tozeur, Sidi Bouzid). L'agrandissement et la réhabilitation de la route 22, essentielle pour les échanges économiques entre Sfax et Mahdia.



Ces projets, dont certains sont déjà en cours d'étude, visent à améliorer le réseau routier, à dynamiser l'économie et à renforcer le secteur touristique, en créant une vision de développement intégrée pour les quatre gouvernorats du sud tunisien.