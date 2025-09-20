Ile Maurice: Rundheersing Bheenick préside sa première réunion du board

Le retour de Rundheersing Bheenick dans le paysage institutionnel est désormais officiel. Ayant obtenu son certificat de «fit & proper», l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice a présidé, mercredi, sa première réunion du conseil d'administration de SBM Bank (Mauritius) Ltd en tant que chairman, après validation de sa nomination par les administrateurs.

Arrivé vers 11 h 15 au siège de la SBM Tower, Rundheersing Bheenick s'est rendu au 15e étage pour rencontrer les membres du board. La rencontre a duré un peu plus de deux heures mais peu d'informations ont filtré sur les échanges. Un communiqué officialisant sa nomination, ainsi que la composition du conseil, est attendu prochainement.

Économiste, lauréat et diplômé d'Oxford, le nouveau Chairman a derrière lui une longue carrière. Après 15 années passées au ministère du Plan et du Développement économique (1980-1995), il avait occupé successivement les portefeuilles des Finances (1995-1996) et du Plan (1997-2000). En 2007, il avait été nommé gouverneur de la Banque de Maurice, poste qu'il a exercé durant sept ans, jusqu'en 2014.

Parallèlement, la banque s'apprête à tourner une nouvelle page au niveau de sa direction exécutive. Selon des sources proches du bâtiment du Trésor, le CEO pressenti, Gervais Gua, devrait à son tour obtenir prochainement son certificat de «fit & proper».

Actuellement basé à Singapour, Gervais Gua occupe les fonctions de Chief Operating Officer (COO) et Executive Director chez Nippon Life India Asset Management (Singapore) Pte Ltd, filiale du groupe japonais Nippon Life Insurance Co. Auparavant, il a été directeur chez Deutsche Bank Mauritius Limited, où il supervisait les services corporatifs, et a également siégé au conseil d'administration d'ICL (International Company Limited).

Suspendu depuis le 29 mars dernier, l'actuel CEO Prem Mungar devrait ainsi être officiellement remplacé une fois les procédures complétées.