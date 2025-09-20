Ile Maurice: Halte aux véhicules fumigènes

19 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)

Ce vendredi 19 septembre, la police de l'Environnement a mené une opération spéciale de contrôle des fumées à la rue Sainte-Thérèse, Curepipe, ainsi qu'à Sorèze. Au total, 21 véhicules ont été contrôlés, donnant lieu à 16 contraventions :

· 10 véhicules pour émission de fumées au-delà de 70 % d'opacité ;

· 1 véhicule pour émission de fumées au-delà de 50 % d'opacité ;

· 5 véhicules (dont des autobus et véhicules de transport de marchandises) pour émission de fumées au-delà de 70 % d'opacité.

Chaque contrevenant s'est vu infliger une amende de Rs 2 000 et a reçu un avis d'interdiction.

Il est à rappeler que, suite au nouvel amendement à la Road Traffic Act, le montant de l'amende passera de Rs 2 000 à Rs 10 000 pour tout véhicule diesel dépassant la limite d'opacité de 50 %.

