Ile Maurice: Bénéfice de Rs 1,3 milliard dopé par une solide performance opérationnelle

Sun Limited (SUN) a clôturé son exercice financier au 30 juin 2025 sur une performance robuste, soutenue par la croissance de ses activités hôtelières et une gestion opérationnelle efficace. Le groupe affiche un chiffre d'affaires consolidé de Rs 6,5 milliards, en hausse par rapport à l'exercice précédent, et un bénéfice net stable de Rs 1,3 milliard, confirmant sa résilience dans un environnement concurrentiel et réglementaire exigeant.

En excluant les revenus liés aux activités immobilières de La Pirogue Residences, les recettes s'élèvent à Rs 5,9 milliards, soit une progression de 9,5 %. Cette performance est portée par un taux d'occupation de 81,9 %, en amélioration par rapport aux 79,4 % enregistrés en 2024, et par une augmentation du tarif journalier moyen de 4,7 %, à Rs 11 441, entraînant une hausse de 7,9 % du RevPAR (revenu par chambre disponible). L'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) du groupe atteint Rs 2,01 milliards, contre Rs 1,81 milliard l'année précédente, affichant une marge solide de 31,9 %.

Le groupe a été ponctuellement impacté par la scission des entités Riveo - incluant Four Seasons Mauritius à Anahita, Shangri-La Le Touessrok et Île aux Cerfs - intervenue en novembre 2024, ainsi que par les coûts liés aux rénovations et par l'application du Corporate Climate Responsibility (CCR) Levy. Cette restructuration a néanmoins généré, conformément à la norme IFRS 10, un gain non cash de Rs 2,98 milliards, portant le bénéfice total du groupe à Rs 4,2 milliards, contre Rs 2,0 milliards en 2024.

Pour l'exercice 2025- 2026, les perspectives sont encourageantes. Les premiers mois se sont inscrits dans une tendance positive, avec un taux d'occupation supérieur à celui de l'an dernier et une augmentation notable des arrivées touristiques, en hausse de 10 % en juillet 2025et de8,4 % en août 2025. Ces indicateurs renforcent la confiance du groupe, même si la Finance Act 2025 introduit de nouvelles mesures fiscales, dont la Fair Share Contribution et un impôt minimum alternatif, qui viendront alourdir la charge fiscale.

Parallèlement, Sun Limited poursuit sa stratégie de transformation et de développement durable. Trois ans après son rebranding sous la marque Sunlife, le groupe a lancé en décembre 2024 l'offre wellness, GLOW by Sunlife, réinventant ses spas, ses soins et ses expériences autour d'un bien-être holistique inspiré par l'île. Le groupe a également renforcé son engagement envers ses collaborateurs avec son Employee Value Proposition, You are our gift of kindness. Sur le plan environnemental, Sugar Beach, Long Beach et La Pirogue ont obtenu la prestigieuse certification EarthCheck Gold, attestant de leur engagement en matière de tourisme durable et responsable.

Dans l'ensemble, Sun Limited confirme sa solidité opérationnelle et financière tout en consolidant sa stratégie d'innovation, de bienêtre et de durabilité, offrant des perspectives prometteuses pour l'exercice à venir.