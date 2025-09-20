Afrique: Sousse - Lancement de quatre projets écologiques, premiers du genre sur le continent

La société Yooreed a annoncé, ce vendredi, le développement et la fabrication de quatre projets écologiques au pôle technologique de Sousse, présentés comme une première en Afrique.

Ces projets, qui allient écologie et technologie, visent à résoudre des problématiques sociales et environnementales tout en favorisant le développement local.

Les quatre projets éco-innovants s'articulent autour d'une canne intelligente écologique :qui est un projet qui a pour but d'améliorer la mobilité des personnes âgées et des personnes à besoins spécifiques en intégrant une technologie d'assistance à un dispositif de soutien à la marche, tout en respectant des normes de fabrication écologiques.

Le second projet est une maison intelligente écologique, habitat respectueux de l'environnement, équipé de technologies intelligentes pour la gestion de l'énergie et de l'eau. Ce projet est particulièrement destiné aux zones rurales et aux régions intérieures, afin de promouvoir un logement décent et durable pour tous.

Quant au troisième projet, il s'agit d'un tricycle compresseur et broyeur de déchets plastiques destiné aux municipalités et les jeunes en recherche d'emploi. Ce tricycle offre un moyen de collecte, de tri et de valorisation des déchets de manière décentralisée et efficace.

Le quatrième projet s'articule autour d'un tricycle touristique connecté, équipé d'un accès à Internet et d'un écran qui permet aux touristes de découvrir, en plusieurs langues, les sites culturels, archéologiques et historiques des parcours touristiques prédéfinis dans n'importe quelle région du pays.

Ces initiatives ont pour objectif de créer des projets innovants et durables, en ciblant notamment les zones prioritaires en matière de développement.