Afrique: La Ligue des Champions de la CAF - L'Espérance Sportive de Tunis s'envole pour le Niger sans Belaïli

L'Espérance Sportive de Tunis s'est envolée ce vendredi pour le Niger en prévision de son match aller du tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF. L'équipe affrontera l'équipe des Forces Armées le dimanche suivant à 15h30.

L'équipe, qui a fait le voyage dans un vol spécial, devra faire face à un défi de taille sans son attaquant algérien clé, Youssef Belaïli. Selon un communiqué officiel publié sur la page de l'équipe, Belaïli a été contraint de rester à Tunis en raison d'un rhume sévère.

La liste complète des joueurs

Malgré l'absence de Belaïli, l'entraîneur a fait appel à un groupe de joueurs talentueux pour le match. Voici la liste des joueurs sélectionnés :

Gardiens de but : Béchir Ben Saïd, Amanallah Memmich, Sadki Debchi

: Béchir Ben Saïd, Amanallah Memmich, Sadki Debchi Joueurs de champ : Mohamed Ben Ali, Ibrahima Keita, Mohamed Amine Tougaï, Yassine Meriah, Hamza Jelassi, Mohamed Amine Ben Hmida, Nidal Ayefi, Ogbello, Khalil Guenichi, Abderrahmane Konaté, Houssem Teka, Haythem Jouini, Chahab Jebali, Yan Sasse, Koussay Bouali, Achraf Jabri, Ahmed Bouassida, Aboubakar Diakite.

Le club est déterminé à entamer sa campagne africaine sur une note positive et compte sur la force collective de l'équipe pour surmonter l'absence de son joueur vedette.