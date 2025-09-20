Afrique: La Ligue des Champions de la CAF - L'Espérance Sportive de Tunis s'envole pour le Niger sans Belaïli

19 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

L'Espérance Sportive de Tunis s'est envolée ce vendredi pour le Niger en prévision de son match aller du tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF. L'équipe affrontera l'équipe des Forces Armées le dimanche suivant à 15h30.

L'équipe, qui a fait le voyage dans un vol spécial, devra faire face à un défi de taille sans son attaquant algérien clé, Youssef Belaïli. Selon un communiqué officiel publié sur la page de l'équipe, Belaïli a été contraint de rester à Tunis en raison d'un rhume sévère.

La liste complète des joueurs

Malgré l'absence de Belaïli, l'entraîneur a fait appel à un groupe de joueurs talentueux pour le match. Voici la liste des joueurs sélectionnés :

  • Gardiens de but : Béchir Ben Saïd, Amanallah Memmich, Sadki Debchi
  • Joueurs de champ : Mohamed Ben Ali, Ibrahima Keita, Mohamed Amine Tougaï, Yassine Meriah, Hamza Jelassi, Mohamed Amine Ben Hmida, Nidal Ayefi, Ogbello, Khalil Guenichi, Abderrahmane Konaté, Houssem Teka, Haythem Jouini, Chahab Jebali, Yan Sasse, Koussay Bouali, Achraf Jabri, Ahmed Bouassida, Aboubakar Diakite.

Le club est déterminé à entamer sa campagne africaine sur une note positive et compte sur la force collective de l'équipe pour surmonter l'absence de son joueur vedette.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.