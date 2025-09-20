Maroc: Khémisset a été scindée en deux circonscriptions électorales afin de consacrer une hégémonie au préjudice des dispositions de la Constitution

L'USFP/Khémisset a tenu jeudi dernier son congrès provincial sous le slogan : «Moraliser l'action politique, un prélude essentiel à un développement territorial intégré ».

Ce congrès a été présidé par le Premier secrétaire Driss Lachguar, en présence de responsables de l'USFP à l'échelle régionale, provinciale et locale, ainsi que d'un grand nombre de militantes et militants.

«Je suis venu à Khémisset poussé par la nostalgie. Cette province a un riche passé. Ses fils ont participé à la lutte contre le colonialisme dans les rangs du Mouvement national. Après l'indépendance, dans les années soixante et soixante-dix, ils ont poursuivi le combat contre l'oppression et l'injustice, pour la démocratie, subissant répressions, harcèlements et arrestations», a tenu à préciser d'emblée Driss Lachguar avant d'ajouter que la jeunesse de la province est descendue dans la rue pour réclamer la justice, consentant de grands sacrifices pour défendre Khémisset et ses causes, menant de véritables batailles lors des échéances électorales et lutttant contre la corruption électorale, notamment l'usage de l'argent sale et l'achat des consciences.

Le dirigeant ittihadi a souligné que Khémisset a été divisée en deux circonscriptions électorales afin de consacrer une hégémonie au préjudice des dispositions de la Constitution.

Le Premier secrétaire a également mis l'accent sur les souffrances de la province. En matière de santé, l'hôpital de la ville, construit il y a dix ans, n'a toujours pas été inauguré. La ville de Tiflet et d'autres zones connaissent la même situation critique : un système sanitaire dégradé, des services quasi inexistants, la propagation de maladies sans disponibilité de médicaments.

Selon lui, l'éducation pâtit, elle aussi, de grands dysfonctionnements et faiblesses.

A cet égard, Driss Lachguar a appelé les habitants de la province à renforcer l'organisation du parti, à débattre des différents problèmes et à bien choisir leurs représentants dans les collectivités territoriales, les Chambres professionnelles et au Parlement. Il les a exhortés à assumer pleinement leurs responsabilités au sein du parti, d'autant plus que toutes les communes de la province regorgent de jeunes talents.

Il convient de rappeler que Khémisset se distingue par des spécificités propres : province de montagnes et de plaines, elle recèle d'importantes richesses naturelles, économiques, culturelles et touristiques... Mais elle souffre de crises aiguës dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'eau. En dépit de ses ressources hydriques abondantes (oueds et lacs), la province est confrontée à une véritable crise de gestion de l'eau. Des efforts doivent être déployés pour servir cette province qui reste marginalisée. «Notre priorité est de résoudre les problèmes de cette région », a fait savoir Driss Lachguar.

Il a, par ailleurs, rappelé que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans son Discours du Trône, a appelé le gouvernement -et à travers lui le ministre de l'Intérieur- à ouvrir de véritables consultations en vue de réformer le système électoral.

Il a indiqué que le Souverain supervise une véritable stratégie de développement et que le gouvernement doit suivre ce rythme, tout en insistant sur la nécessité d'une opposition forte pour l'interpeller. Car le Maroc, a tenu à préciser le dirigeant socialiste, est à la veille de l'organisation de grandes manifestations, notamment la Coupe du monde, et que les villes situées entre Rabat et Fès -comme Meknès et Khémisset- doivent bénéficier de cette organisation. D'après lui, Khémisset, située à seulement 80 km de Rabat, doit également être intégrée au projet du train à grande vitesse.

A rappeler que, lors de la séance d'ouverture des travaux de ce congrès, un hommage a été rendu à un groupe de militants usfpéistes, anciens responsables aux niveaux national et provincial.

La clôture de cet évènement a été marquée par la présentation du nouveau secrétaire provincial, Abdelmalek Aouri, ainsi que de Mohamed Eddaif, président du conseil provincial du parti.