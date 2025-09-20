Sénégal: En raison d'une opération de maintenance - Senelec annonce des perturbations sur le service Woyofal à partir de lundi

Par communiqué partagé sur ses réseaux sociaux, Senelec informe son aimable clientèle qu'elle procédera à une opération de maintenance de sa plateforme informatique de vente de crédit WOYOFAL, du lundi 22 au jeudi 25 septembre 2025.

Ainsi, durant cette période, le service sera indisponible aux horaires suivants :

Nuit du lundi 22 au mardi 23: de 01h00 à 05h00

Nuit du mardi 23 au mercredi 24: de 01h00 à 05h00

Nuit du mercredi 24 au jeudi 25: de 01h00 à 05h00

Aucun achat de crédit Woyofal ne pourra être effectué pendant ces tranches horaires.

Senelec invite sa clientèle à prendre les dispositions nécessaires en prévision de ces interruptions et présente ses excuses pour les désagréments occasionnés.

Senelec tient à préciser que, hors de ces tranches horaires, le service Woyofal restera pleinement opérationnel.

Pour toute information complémentaire, nous vous prions de contacter notre service client au 33 867 66 66 ou le 30 100 66 66 ou les pages Senelec l'Officiel.