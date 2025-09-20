Afrique: Le Président de la FSF s'entretient avec Gianni Infantino

Une rencontre de haut niveau s'est tenue récemment au siège de la FIFA au Maroc, où le président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Abdoulaye Fall, a été reçu par le président de la FIFA, Gianni Infantino.

Il s'agit de la première rencontre officielle entre les deux dirigeants, marquant une étape importante dans les relations entre la fédération sénégalaise et l'instance mondiale du football. Les discussions ont porté principalement sur les perspectives de développement du football en Afrique, avec un accent particulier sur les infrastructures, la formation des jeunes talents et le soutien aux fédérations nationales.

Selon des sources proches de la rencontre, les deux présidents ont exprimé leur volonté commune de renforcer la coopération entre la FIFA et les instances africaines afin d'accélérer la professionnalisation du football sur le continent.

Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique plus large engagée par la FIFA, visant à appuyer le développement du football à travers des programmes ciblés, notamment en Afrique de l'Ouest.