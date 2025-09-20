Soudan: Les membres du Conseil de souveraineté pleurent les martyrs de la mosquée Al-Daraja à Al Fasher

Le Président et les membres du Conseil de souveraineté de transition pleurent les martyrs de la mosquée Al-Daraja à El Fasher, qui accomplissaient la prière de l'aube et ont été pris pour cible par la milice terroriste des Forces de soutien rapide (FSR) avec un drone.

Plus de 70 personnes ont été martyrisées dans un crime qui fait honte à l'humanité.

Le président et les membres du Conseil de souveraineté, tout en pleurant ces martyrs, pleurent pour le peuple soudanais un groupe de citoyens sans défense et vertueux qui ont répondu à l'appel de leur Seigneur alors qu'ils se trouvaient dans l'une de ses demeures.

Cette milice criminelle a pris l'habitude de cibler les civils, ignorant les conventions régionales et internationales qui criminalisent le ciblage des civils, de leurs installations et de leurs infrastructures.

Le ciblage injustifié des civils est la norme pour cette milice rebelle. Elle continue de le faire au vu et au su du monde entier.