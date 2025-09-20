Gabon: Fabrice Ulrich Mouandzoudi, l'art de redresser et de bâtir à Mounana

Né à Mounana, Fabrice Ulrich Mouandzoudi incarne une génération de cadres publics formés à la gestion et à la décision. Inspecteur des services à la Direction Générale du Budget, spécialiste en management du secteur public (GRH, patrimoine, dépenses, politiques publiques, décentralisation, NTIC), il s'est forgé une réputation de manager rigoureux et pragmatique. Maire de Mounana de 2019 à 2024, il a piloté un mandat de redressement dans un contexte éprouvé par l'arrêt de l'exploitation minière (COMUF, 1999) et l'asphyxie budgétaire.

À son arrivée, la commune (plus de 6 000 habitants) affichait un déficit d'environ 250 millions de FCFA, un budget quasi intégralement absorbé par la masse salariale.

Mouandzoudi enclenche un plan de sauvetage : réajustement budgétaire, annulation de dettes, règlement de la dette relative aux services rendus dus par la collectivité aux agents municipaux depuis de nombreuses années (de l'ordre de 50 millions), subvention exceptionnelle, relance de la RSE avec les entreprises minières, coopération décentralisée (Airaines, Mont-Saint-Martin) et outillage méthodologique (certificat en montage de projets, Université Senghor).

Il met la collectivité en mouvement via un premier forum économique et social, un forum RSE avec la Comilog et un Plan de Développement Local. Le résultat est tangible : un retour à un solde positif en fin de mandat (≈ 85,96 millions de FCFA) et une mairie à nouveau opérationnelle.

Le bilan se lit dans le concret : réfection de la gare routière ; finition/modernisation du marché de Mounana ; trois mini-marchés (Massongo, Cité des Cadres, Ambié) ; construction d'une salle des fêtes, réhabilitation du complexe sportif pricipal de la ville, équipement des bureaux, 11 véhicules (fonction et usage commercial) ; hausse des recettes (réhabilitation du Chalet du Lac, panneaux publicitaires) ; services soldés aux anciens agents ; entretien des voiries (profilage saisonnier), caniveaux, espaces verts ; installation de panneaux solaires ; achat d'un bus de transport ; bibliothèque municipale équipée (via la coopération française) ; pavage (gare routière-Ambié) ; réfection d'écoles (catholique et protestante) ; dons et rééquipement de l'hôpital Jean-Claude Andrault (dont un conteneur de consommables), jusqu'à une réhabilitation complète ; actions sociales (arbres de Noël, aides scolaires, médicales, funéraires) ; vie culturelle et sportive relancée (tournois, boxe, basket, football - victoire à la Coupe Altogovéenne).

La municipalité a également mobilisé la RSE pour financer un motel municipal, créant des revenus récurrents.

Aujourd'hui n°2 sur une liste UDB (Union Démocratique des Bâtisseurs) aux élections municipales -- la formation qui soutient l'élan impulsé par le président Oligui Nguema -- Fabrice Ulrich Mouandzoudi sollicite la confiance des électeurs pour prolonger une méthode : assainir, investir utile, responsabiliser les partenaires privés, former la jeunesse, et planifier.

Les priorités annoncées : gestion modernisée des ordures et entretien urbain par la RSE, décharge publique, poursuite du pavage, finalisation de la gare routière, rénovation d'écoles (dont l'école catholique), montée en puissance de la formation technique et consolidation des équipements municipaux.

Un cap simple et lisible : transformer la bonne gestion retrouvée en développement durable et partagé.