Gabon: Caravane médicale chinoise - La Première Dame soucieuse de la santé des Gabonais

19 Septembre 2025
Gabonews (Libreville)

Placée sous le marrainage de la Première Dame Zita Oligui Nguema, la 26è caravane médicale chinoise a parcouru plusieurs localités du Sud du pays entre le 15 et le 20 septembre 2025. Il s'agit de Tchibanga, Ndendé, Lebamba et Mouila.

Zita Oligui Nguema, Première Dame du Gabon demeure soucieuse pour la santé de ses compatriotes et leur bien-être. Elle s'inscrit d'ailleurs et soutient la politique de son époux, président de la République, chef de l'Eta et chef du gouvernement, dans son projet de société inscrit au pilier 4. Ce dernier fait allusion au capital humain et à la justice sociale.

Cette initiative solidaire de la Première Dame a donné l'opportunité aux populations locales de s'offrir des consultations médicales gratuites. Elles étaient accompagnées de dons de médicaments, dans plusieurs spécialités : stomatologie, chirurgie, ORL, gynécologie, ophtalmologie, radiologie, pédiatrie ainsi que médecine traditionnelle chinoise.

Cette caravane médicale a permis à plus de 2 806 patients, de bénéficier de ces prestations de qualité :

-749 à Tchibanga

- 595 à Ndéndé

- 1 065 à Lebamba

- 397 à Mouila.

À chaque étape, la caravane a mobilisé des centaines de personnes, témoignant de l'importance de cette action sanitaire de proximité.

À travers ce programme, les plus hautes autorités gabonaises réaffirment leur volonté d'assurer aux populations vulnérables, où qu'elles se trouvent sur l'ensemble du territoire, un accès équitable à des soins de santé adaptés et de qualité.

Cette caravane illustre la coopération fructueuse entre le Gabon et la République Populaire de Chine dans le domaine médical, ainsi que l'engagement constant de la Première Dame à promouvoir la santé et le bien-être des Gabonais.

