Afrique de l'Ouest: Confédération des états du sahel - Le projet de texte juridique du parlement confédéral remis au Président du Faso

19 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Président du Faso, Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a reçu en audience, ce vendredi, 19 septembre 2025, les présidents des parlements du Mali et du Niger conduits par leur homologue du Burkina Faso, Dr Ousmane BOUGOUMA, président de l'Assemblée législative de transition (ALT).

Présents à Ouagadougou dans le cadre d'une réunion de parlementaires et d'experts pour élaborer les textes juridiques du futur parlement confédéral, ils sont venus remettre l'avant-projet de texte au Président du Faso.

« Nous venons de transmettre l'avant-projet à Son Excellence, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, afin qu'il le transmette à ses homologues pour que ce texte puisse être examiné par nos plus hautes autorités de l'espace AES et être adopté pour une mise en place rapide des sessions du parlement confédéral », explique le Président du parlement burkinabè à l'issue de l'audience avec le Chef de l'État.

Selon Dr Ousmane BOUGOUMA, ils ont « eu une oreille attentive de la part de Son Excellence le Président TRAORÉ qui a promis de transmettre ce document et de voir avec ses frères du Mali et du Niger pour que ce document soit rapidement examiné et adopté. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Trois instances ont été pensées dans le cadre du traité de mise en place de la Confédération des États du Sahel parmi lesquelles figure le parlement confédéral pour le renforcement de la coopération et l'intégration entre les pays du Sahel.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.