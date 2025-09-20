Togo: Innovations et partenariats au coeur d'un nouveau modèle sanitaire

L'hôpital Dogta Lafiè, le plus moderne au Togo, organisera les 2 et 3 octobre prochains ses premières journées médicales.

Au programme figurent des conférences-débats sur les grands défis de la santé : télémédecine, gestion des maladies tropicales, accès aux médicaments essentiels, mais aussi des ateliers pratiques sur les techniques chirurgicales innovantes et l'usage de l'intelligence artificielle pour affiner diagnostics et traitements.

Les entreprises pharmaceutiques auront également un rôle, avec des discussions autour de solutions concrètes pour améliorer la disponibilité des médicaments.

L'hôpital Dogta Lafiè s'impose progressivement comme un centre hospitalier de référence au Togo et dans la sous-région ouest-africaine. Son nom, qui signifie « Médecin de la vie », traduit l'ambition d'une structure moderne dédiée à la prise en charge de qualité, à la recherche et à la formation médicale.

Construit pour répondre aux besoins croissants en soins spécialisés, Dogta Lafiè est doté de plateaux techniques modernes conformes aux normes internationales. Ses services couvrent un large spectre : urgences, réanimation, chirurgie générale et spécialisée, cardiologie, maternité, pédiatrie, médecine interne, imagerie médicale.

Avec ces équipements de pointe et l'introduction de la télémédecine, l'hôpital entend réduire le recours aux évacuations sanitaires coûteuses vers l'étranger.

Dogta Lafiè vient en appui au CHU Sylvanus Olympio, souvent saturé, et contribue à désengorger les services de soins de la capitale. Sa vocation dépasse cependant les frontières togolaises : l'établissement se veut une destination médicale régionale, capable d'accueillir des patients venus de toute l'Afrique de l'Ouest.