Afrique: Coupe de la CAF - Entrée en lice de l'ESS face à Ahli Wad Madani à l'Azam Complex Stadium (14h00) - Se rassurer dès l'aller

Face à un adversaire soudanais méconnu et novice dans la compétition, contre lequel l'Étoile va jouer pour la première fois, il ne faudra pas tergiverser longtemps, pour obtenir un résultat rassurant.

Un déplacement n'est jamais facile à négocier dans les matchs continentaux, mais il faut composer avec les aléas et les obstacles. La parenthèse continentale tombe à point nommé pour la bande à Nafkha, qui a connu un dernier renfort avec l'arrivée de l'arrière droit ciblé depuis longtemps, Ahmed Horchani, en provenance de Gawafel Gafsa, avec un contrat de 3 ans.

Le coup d'envoi du match est prévu à 14h00 (heure tunisienne), au compte du premier tour préliminaire de la Coupe de la CAF. L'ESS y affrontera les Soudanais d'Ahli Wad Madani au stade où évoluait Alassane Diao, qui connaît bien cette pelouse pour avoir évolué avec le dernier 3e du championnat tanzanien, Azam FC. On a appris que la délégation officielle de l'Etoile est arrivée depuis jeudi, dans les meilleures conditions de séjour.

1er virage de la saison

L'Etoile du Sahel aborde ce 1er virage de la saison avec l'ambition d'entamer sa campagne africaine sur une bonne note. Après une saison 2023-2024 en demi-teinte sur la scène continentale, en sortant lors de la phase de groupes de la Champions league, puis une année sans coupe africaine interclubs, l'équipe est déterminée à retrouver petit à petit son lustre d'antan et à aller le plus loin possible dans cette compétition fétiche.

L'entraîneur intérimaire de l'ESS, Mohamed Ali Nafkha, connaît l'importance de ce match aller et a, sans doute, insisté sur la nécessité de marquer ce fameux but à l'extérieur, pour se mettre en position favorable avant le match retour, prévu dans une semaine en Tunisie. On compte sur Aouani et Anan pour débloquer la situation. La défense et le milieu avec Naoualí, Ghedamsi et Ben Choug, devront faire parler leur métier.

Quant à Ahli Wad Madani, malgré le désavantage de jouer loin de ses bases, l'équipe soudanaise n'est pas à sous-estimer. Elle a fait preuve de résilience pour s'adapter à cette situation et ses joueurs sont prêts à relever ce défi. L'équipe, peu connue sur la scène continentale, cherchera à créer la surprise face à un adversaire de la trempe de l'Etoile.

Son effectif est largement composé de joueurs locaux, mais aussi d'étrangers à l'instar des Ghanéens avec le portier Mensah, le défenseur Cudjoe ou encore l'ailier droit Stephen Baffour. Le Guinéen Camara, le milieu offensif ivoirien Niamke et le Nigérian Moses Odo notamment, complètent la ligne offensive de Ahli Wad Madani, petit poucet de la compétition.

Le match s'annonce passionnant. L'Etoile Sportive du Sahel, avec son riche palmarès continental et véritable épouvantail de l'épreuve, part favorite. Tous les regards des supporters de l'Etoile Sportive du Sahel seront tournés vers ce match en espérant que leurs joueurs réagiront enfin.