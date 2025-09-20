Tunisie: Ligue 1 - 7e journée - Matches avancés - CSS - Attention à la marche !

La victoire sur le fil acquise aux dépens de l'USBG a fait renaître l'espoir et l'optimisme dans le camp des Sfaxiens. Ce réveil ne doit pas être toutefois de nouveau fragilisé par un faux pas à Gabès

L'entraîneur Mohamed Kouki a poussé un gros soupir de soulagement après que son équipe est parvenue à remonter son handicap du premier half contre les protégés de Nidhal Khiari par un succès inespéré dans la dernière minute du temps additionnel. Le coach des «Noir et Blanc» a donc échappé d'extrême justesse à des semaines difficiles.

Mais il le sait très bien que ce n'est qu'un répit accordé. Avec huit points, le CSS s'est approché du haut du tableau, mais avec un mauvais résultat contre l'ASG cet après- midi, il pourrait revenir à la case départ.

Trois points indispensables !

Les coéquipiers du portier Aymen Dahmen doivent donc batailler non pas pour s'en sortir avec le moins de dégâts, mais pour enchaîner avec un autre succès et poursuivre leur remontée.

La mission n'est pas de tout repos devant une Zliza qui reste sur deux défaites consécutives et qui n'a plus droit à l'erreur. Cette fois, on ne pardonnera pas à Mohamed Kouki un autre mauvais casting du onze de départ. Le duo Mohamed Amine Aydi-Emmanuel Ogbole sera donc mis au repos pour le coup d'envoi.

Et la confiance sera renouvelée au trio Mutyaba, Belwafi, Ben Ali pour former la ligne d'attaque, avec Mohamed Absi comme milieu offensif de soutien et de création derrière ces trois attaquants. Des changements nécessaires pour Nabil Kouki afin de requinquer le potentiel offensif de l'équipe et se donner les meilleurs atouts pour espérer sortir vainqueur d'un débat qui sera très serré contre une JSK tout auréolée de sa remarquable remontada face aux Etoilés.