Tunisie: Ligue 1 - 7e journée - Matches avancés - CSS - Attention à la marche !

20 Septembre 2025
La Presse (Tunis)
Par Hédi JENNY

La victoire sur le fil acquise aux dépens de l'USBG a fait renaître l'espoir et l'optimisme dans le camp des Sfaxiens. Ce réveil ne doit pas être toutefois de nouveau fragilisé par un faux pas à Gabès

L'entraîneur Mohamed Kouki a poussé un gros soupir de soulagement après que son équipe est parvenue à remonter son handicap du premier half contre les protégés de Nidhal Khiari par un succès inespéré dans la dernière minute du temps additionnel. Le coach des «Noir et Blanc» a donc échappé d'extrême justesse à des semaines difficiles.

Mais il le sait très bien que ce n'est qu'un répit accordé. Avec huit points, le CSS s'est approché du haut du tableau, mais avec un mauvais résultat contre l'ASG cet après- midi, il pourrait revenir à la case départ.

Trois points indispensables !

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les coéquipiers du portier Aymen Dahmen doivent donc batailler non pas pour s'en sortir avec le moins de dégâts, mais pour enchaîner avec un autre succès et poursuivre leur remontée.

La mission n'est pas de tout repos devant une Zliza qui reste sur deux défaites consécutives et qui n'a plus droit à l'erreur. Cette fois, on ne pardonnera pas à Mohamed Kouki un autre mauvais casting du onze de départ. Le duo Mohamed Amine Aydi-Emmanuel Ogbole sera donc mis au repos pour le coup d'envoi.

Et la confiance sera renouvelée au trio Mutyaba, Belwafi, Ben Ali pour former la ligne d'attaque, avec Mohamed Absi comme milieu offensif de soutien et de création derrière ces trois attaquants. Des changements nécessaires pour Nabil Kouki afin de requinquer le potentiel offensif de l'équipe et se donner les meilleurs atouts pour espérer sortir vainqueur d'un débat qui sera très serré contre une JSK tout auréolée de sa remarquable remontada face aux Etoilés.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.