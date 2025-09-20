Tunisie: Ligue 1 - 7e journée - Matches avancés - ESZ - Se remettre

La première défaite de la saison de l'ES Zarzis contre l'USM lui a fait perdre le leadership. Une réaction contre la JSK s'impose pour rebondir.

Il fallait voir dans quel état était l'entraîneur Anis Boujelbène après la fin du match contre les Bleus de Monastir pour comprendre l'ampleur de la déception après le premier revers en championnat à Zarzis même. D'habitude mesuré, le coach de l'ESZ a accusé cette fois-ci l'arbitrage.

«Le but que nous avons pris était précédé de deux fautes qui auraient dû être prises en considération par la VAR», a-t-il déclaré avant de poursuivre : «Cependant, nous n'avons pas réussi à prendre le match à bras-le-corps et à mettre toutes nos forces dans la bataille avant d'en arriver à cette action litigieuse. Les matches s'enchaînent à un rythme effréné, mais aujourd'hui contre la JSK, nous ferons tout pour rebondir».

Quels correctifs faut-il apporter ?

Anis Boujelbène a sans doute bien analysé ce qui n'a pas fonctionné contre les Bleus de Montasser Louhichi. Des regrets sans doute. Celui d'avoir laissé le percutant trident d'attaque, Tajouri-Ben Dhiaf-Ogoh, sur le banc.

Et d'avoir aussi pris le risque de commencer par Khalil Kassab, Maher Bessaghaier et Innocent Nshuti. Ce fut un changement radical qui a déréglé tout le dispositif offensif. Sur ce, les rectifications apportées à la mi-temps avec l'entrée des joueurs indiqués ci-haut (Tajouri, Ben Dhiaf et Ogoh puis Jertila) n'ont pas suffi pour remonter la pente. Maintenant, contre les Aghlabides, ce sera cette composition de la deuxième mi-temps face à l'USM qui débutera le match.