Tunisie: Ligue 1 - 7e journée - Matches avancés - ESZ - Se remettre

20 Septembre 2025
La Presse (Tunis)
Par Hédi JENNY

La première défaite de la saison de l'ES Zarzis contre l'USM lui a fait perdre le leadership. Une réaction contre la JSK s'impose pour rebondir.

Il fallait voir dans quel état était l'entraîneur Anis Boujelbène après la fin du match contre les Bleus de Monastir pour comprendre l'ampleur de la déception après le premier revers en championnat à Zarzis même. D'habitude mesuré, le coach de l'ESZ a accusé cette fois-ci l'arbitrage.

«Le but que nous avons pris était précédé de deux fautes qui auraient dû être prises en considération par la VAR», a-t-il déclaré avant de poursuivre : «Cependant, nous n'avons pas réussi à prendre le match à bras-le-corps et à mettre toutes nos forces dans la bataille avant d'en arriver à cette action litigieuse. Les matches s'enchaînent à un rythme effréné, mais aujourd'hui contre la JSK, nous ferons tout pour rebondir».

Quels correctifs faut-il apporter ?

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Anis Boujelbène a sans doute bien analysé ce qui n'a pas fonctionné contre les Bleus de Montasser Louhichi. Des regrets sans doute. Celui d'avoir laissé le percutant trident d'attaque, Tajouri-Ben Dhiaf-Ogoh, sur le banc.

Et d'avoir aussi pris le risque de commencer par Khalil Kassab, Maher Bessaghaier et Innocent Nshuti. Ce fut un changement radical qui a déréglé tout le dispositif offensif. Sur ce, les rectifications apportées à la mi-temps avec l'entrée des joueurs indiqués ci-haut (Tajouri, Ben Dhiaf et Ogoh puis Jertila) n'ont pas suffi pour remonter la pente. Maintenant, contre les Aghlabides, ce sera cette composition de la deuxième mi-temps face à l'USM qui débutera le match.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.