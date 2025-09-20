Tunisie: Ligue 2 - 1ère journée - L'UST-l'USBousalem, l'affiche

Périlleux déplacements pour le CSHL, les Chebbiens et l'ESHS
Coup d'envoi du championnat de la Ligue 2 cet après-midi avec une ronde en trois temps qui nous propose déjà des affiches intéressantes.
Ainsi, les deux ex-pensionnaires de la L1, l'UST et EGSG ont différemment été servis par le calendrier puisque dans le groupe A, Tataouine se déplace chez l'US Bousalem aujourd'hui, alors que Gafsa reçoit l'ES Bouchemma demain dans le cadre des matchs du groupe B.
Revenons aux matchs d'aujourd'hui à présent, ceux inscrits dans l'agenda du groupe A, avec un périlleux déplacement de l'Association Mégrine Sport chez le CS Msaken, un périple du CSHL chez les Fatimides de Mahdia et deux déplacements non sans risques pour le CS Chebbien à Sfax, à l'épreuve du SRS et de l'ESHS du côté de Agareb où l'AS locale l'attend de pied ferme. Enfin, le SAMB sera lui aussi à l'épreuve du déplacement, à Bouhajla où il croisera le BSB.
Aujourd'hui
Groupe A
US Bousalem - US Tataouine. Arbitre : Ridha Chouihi
CS Msaken - Mégrine Sport. Arbitre : Mohamed Akel
EM Mahdia - CS Hammam-Lif. Arbitre : Ismail Bouglia
BS Bouhajla - SA Menzel Bourguiba. Arbitre : Ferjani Ben Mna
Sfax Railways Sports - CS Chebba. Arbitre : Jasser Guirat
AS Agareb - ES Hammam-Sousse. Arbitre : Wael Ajangui
Demain
Groupe B
Kalaâ Sport - AS Ariana. Arbitre : Akram Naili
SC Moknine - Olympique Sidi Bouzid. Arbitre : Ahmed Dhaouadi
PS Sakiet Eddaier - US Ksour Essef. Arbitre : Walid Hedhli
AS Jelma - CS Redayef. Arbitre: Abdessalem Mani
AS Kasserine - Jendouba Sport. Arbitre : Raed Jouirou
Stade Gabésien - CS Korba. Arbitre : Wael Mosbahi
EGS Gafsa - ES Bouchemma. Arbitre : Houssem Belhaj Ali
Lundi 22 septembre
Groupe A : SC Ben Arous - OC Kerkennah. Arbitre : Rayan Boukhchina
NB : Coup d'envoi à 15h30