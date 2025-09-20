Tunisie: Ligue 2 - 1ère journée - L'UST-l'USBousalem, l'affiche

Périlleux déplacements pour le CSHL, les Chebbiens et l'ESHS

Coup d'envoi du championnat de la Ligue 2 cet après-midi avec une ronde en trois temps qui nous propose déjà des affiches intéressantes.

Ainsi, les deux ex-pensionnaires de la L1, l'UST et EGSG ont différemment été servis par le calendrier puisque dans le groupe A, Tataouine se déplace chez l'US Bousalem aujourd'hui, alors que Gafsa reçoit l'ES Bouchemma demain dans le cadre des matchs du groupe B.

Revenons aux matchs d'aujourd'hui à présent, ceux inscrits dans l'agenda du groupe A, avec un périlleux déplacement de l'Association Mégrine Sport chez le CS Msaken, un périple du CSHL chez les Fatimides de Mahdia et deux déplacements non sans risques pour le CS Chebbien à Sfax, à l'épreuve du SRS et de l'ESHS du côté de Agareb où l'AS locale l'attend de pied ferme. Enfin, le SAMB sera lui aussi à l'épreuve du déplacement, à Bouhajla où il croisera le BSB.

Aujourd'hui

Groupe A

US Bousalem - US Tataouine. Arbitre : Ridha Chouihi

CS Msaken - Mégrine Sport. Arbitre : Mohamed Akel

EM Mahdia - CS Hammam-Lif. Arbitre : Ismail Bouglia

BS Bouhajla - SA Menzel Bourguiba. Arbitre : Ferjani Ben Mna

Sfax Railways Sports - CS Chebba. Arbitre : Jasser Guirat

AS Agareb - ES Hammam-Sousse. Arbitre : Wael Ajangui

Demain

Groupe B

Kalaâ Sport - AS Ariana. Arbitre : Akram Naili

SC Moknine - Olympique Sidi Bouzid. Arbitre : Ahmed Dhaouadi

PS Sakiet Eddaier - US Ksour Essef. Arbitre : Walid Hedhli

AS Jelma - CS Redayef. Arbitre: Abdessalem Mani

AS Kasserine - Jendouba Sport. Arbitre : Raed Jouirou

Stade Gabésien - CS Korba. Arbitre : Wael Mosbahi

EGS Gafsa - ES Bouchemma. Arbitre : Houssem Belhaj Ali

Lundi 22 septembre

Groupe A : SC Ben Arous - OC Kerkennah. Arbitre : Rayan Boukhchina

NB : Coup d'envoi à 15h30