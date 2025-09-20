Madagascar: Arrestation de deux élus - L'opposition dénonce

L'arrestation de Clémence Raharinirina et d'Alban Rakotoarisoa, dit Babà, a suscité des réactions au sein de l'opposition. Marc Ravalomanana, président national du parti Tiako i Madagasikara (TIM) et chef de file de la plateforme « Firaisankina », dont Babà est membre, a dénoncé une atteinte aux droits des élus.

« Ce sont des élus qui ont exercé leur mission en tant que telle », a-t-il déclaré, fustigeant une manoeuvre qu'il juge inacceptable dans un État de droit.

Le leader de l'opposition n'est pas le seul à s'indigner. Le parti Malagasy Miara-Miainga, conduit par Hajo Andrianainarivelo, a également condamné cette arrestation, qu'il considère comme un signe inquiétant du climat politique actuel. Les formations de l'opposition pointent unanimement un durcissement des pratiques répressives à l'encontre des élus locaux, alors même que ceux-ci bénéficient d'un mandat conféré par les urnes.

Pour Marc Ravalomanana et ses alliés, l'arrestation des deux conseillers municipaux va bien au-delà d'un simple fait divers judiciaire. Pour lui, cela constitue un précédent pour l'expression démocratique au niveau des collectivités locales.