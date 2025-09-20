Madagascar: Arrestation de deux élus - L'opposition dénonce

20 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Rija R.

L'arrestation de Clémence Raharinirina et d'Alban Rakotoarisoa, dit Babà, a suscité des réactions au sein de l'opposition. Marc Ravalomanana, président national du parti Tiako i Madagasikara (TIM) et chef de file de la plateforme « Firaisankina », dont Babà est membre, a dénoncé une atteinte aux droits des élus.

« Ce sont des élus qui ont exercé leur mission en tant que telle », a-t-il déclaré, fustigeant une manoeuvre qu'il juge inacceptable dans un État de droit.

Le leader de l'opposition n'est pas le seul à s'indigner. Le parti Malagasy Miara-Miainga, conduit par Hajo Andrianainarivelo, a également condamné cette arrestation, qu'il considère comme un signe inquiétant du climat politique actuel. Les formations de l'opposition pointent unanimement un durcissement des pratiques répressives à l'encontre des élus locaux, alors même que ceux-ci bénéficient d'un mandat conféré par les urnes.

Pour Marc Ravalomanana et ses alliés, l'arrestation des deux conseillers municipaux va bien au-delà d'un simple fait divers judiciaire. Pour lui, cela constitue un précédent pour l'expression démocratique au niveau des collectivités locales.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.