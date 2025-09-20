Madagascar: Andry Rajoelina - Une usine de transformation de déchets pour le Centre Akamasoa

« Père Pedro, merci d'exister ». C'est ainsi que le Président Andry Rajoelina a honoré le 55è anniversaire de l'arrivée du Père Pedro Opeka à Madagascar. Une célébration qui coïncide avec le jubilé de ses 50 années de prêtrise.

Le Président Andry Rajoelina a été présent au Centre Akamasoa d'Ambohimahitsy hier pour honorer de sa présence cette double célébration. Y étaient également présents le Nonce Apostolique Tomasz Krysa, Monseigneur Odon Marie Razanakolona et la ministre de l'Éducation nationale Sahondrarimalala Marie Michelle. Effort, travail, humilité, amour, fraternité, évangile, courage, justice et paix. Ce sont les valeurs que le Père Pedro Opeka a transmises à plusieurs milliers de gens durant un demi-siècle d'oeuvres sociales à Madagascar.

À travers des discours empreints d'émotion et de danses colorées, les enfants de l'Akamasoa ont tenu à exprimer leur reconnaissance et leur fierté d'avoir grandi dans un cadre de dignité et d'éducation grâce à l'engagement inlassable de ce missionnaire d'exception. Tout en saluant les actions transformatrices menées par le Père Pedro, le Président Andry Rajoelina a profité de cette journée d'anniversaire pour faire deux annonces majeures au profit du Centre Akamasoa, à savoir la construction d'une usine de traitement des déchets à Andralanitra, laquelle produira de l'électricité et transformera le site en espace vert au bénéfice des riverains, et le recrutement de 100 enseignants de l'Akamasoa en tant que fonctionnaire de la fonction publique. À entendre le chef de l'État, les travaux de construction de cette infrastructure innovante devraient débuter cette année. À souligner que pour cette année 2025, le centre a obtenu un taux de réussite de 97% aux examens du baccalauréat.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Engagements. Dans son discours, le Chef de l'État a honoré les engagements et les efforts du Père Pedro qui, selon lui, « a su transformer la pauvreté en réussite et donner espoir à des milliers de familles ». « La réussite de ce centre confirme qu'on peut vaincre la pauvreté en s'armant de bonne volonté et de persévérance », a-t-il soutenu.

Le Président Andry Rajoelina a par ailleurs rappelé les réalisations impressionnantes du Père Pedro durant ces 55 années d'actions sociales à Madagascar. En l'occurrence, la création de 22 villages dotés de logements décents, d'écoles allant du primaire à l'université, de centres de formation professionnelle, et d'infrastructures sociales au service des plus démunis. Il a également souligné qu'outre Antananarivo, l'oeuvre d'Akamasoa s'étend aussi dans d'autres régions comme Vangaindrano, Tolagnaro, Nosy Varika et Beloha.

Pour le locataire d'Iavoloha, la notoriété d'Akamasoa dépasse les frontières. Il a cité comme exemple le succès affiché notamment durant la visite du Pape François en 2019 et celui du couple présidentiel français en 2025, illustrant l'impact universel de l'oeuvre du missionnaire argentin. Andry Rajoelina considère le Père Pedro Opeka comme « un modèle pour l'humanité, et une preuve vivante que la volonté peut vaincre la pauvreté. »