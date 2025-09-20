Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - Rien ne va plus avec le délestage

20 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

« Depuis 2018, on nous a promis 400 MW supplémentaires pour que Madagascar sorte enfin de l'obscurité. Sept ans plus tard, il n'y a rien. Pas un seul mégawatt, pas une seule centrale construite », dénonce Siteny Randrianasoloniaiko. Le constat est amer.

Nous sommes le 19 septembre 2025 et la population subit chaque jour des délestages interminables. « Ces coupures d'électricité plongent les foyers dans la souffrance et étouffent l'économie nationale. Comment peut-on parler de développement quand les entreprises ferment à cause du manque d'énergie ? », poursuit-il.

Résultats

Pour Siteny, la vérité doit être dite. « Le peuple malgache n'a pas à vivre sous le poids des mensonges et des promesses jamais réalisées. Chaque jour, un nouveau mensonge apparaît, et la réalité rattrape les discours. On a utilisé la confiance du peuple uniquement pour garder le pouvoir. » « Un cinquième mensonge vient d'être dévoilé et d'autres suivront. Mais le peuple n'est plus dupe : il a besoin de résultats, pas de slogans », a-t-il conclu.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.