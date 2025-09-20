Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - Rien ne va plus avec le délestage

« Depuis 2018, on nous a promis 400 MW supplémentaires pour que Madagascar sorte enfin de l'obscurité. Sept ans plus tard, il n'y a rien. Pas un seul mégawatt, pas une seule centrale construite », dénonce Siteny Randrianasoloniaiko. Le constat est amer.

Nous sommes le 19 septembre 2025 et la population subit chaque jour des délestages interminables. « Ces coupures d'électricité plongent les foyers dans la souffrance et étouffent l'économie nationale. Comment peut-on parler de développement quand les entreprises ferment à cause du manque d'énergie ? », poursuit-il.

Résultats

Pour Siteny, la vérité doit être dite. « Le peuple malgache n'a pas à vivre sous le poids des mensonges et des promesses jamais réalisées. Chaque jour, un nouveau mensonge apparaît, et la réalité rattrape les discours. On a utilisé la confiance du peuple uniquement pour garder le pouvoir. » « Un cinquième mensonge vient d'être dévoilé et d'autres suivront. Mais le peuple n'est plus dupe : il a besoin de résultats, pas de slogans », a-t-il conclu.