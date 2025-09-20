Madagascar: Conservation des ressources naturelles - Renouvellement du contrat de gestion pour les communautés d'Ambodibonara

La gestion des 1 517 ha de mangroves et de ressources naturelles de Baie d'Ambaro situées autour de la commune rurale d'Ambodibonara, dans le district de Vohémar, région de DIANA, a été transférée à une communauté locale de base VOI Tsaravintana.

La durée de ce contrat de gestion est de trois ans. Suite à une évaluation effectuée par la direction régionale du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, auprès de ce gestionnaire des ressources naturelles, des résultats concluants ont été observés. À titre d'illustration, les membres de cette communauté locale de base ont pu restaurer des parcelles de mangroves couvrant 357,179 ha et réaliser douze jours de patrouilles communautaires tous les mois.

En outre, de nombreux ménages ont pu améliorer leurs conditions de vie grâce au développement des activités génératrices de revenu telles que l'apiculture et la pisciculture, qui servent d'activités alternatives à l'exploitation de ces ressources naturelles. Le ministère de tutelle reconnaît la gestion responsable et efficace de ces mangroves et ressources naturelles. Raison pour laquelle, il vient de renouveler le contrat de gestion pour la VOI Tsaravintana, et ce, pour une durée de cinq ans.

Plus de 1 200 participants issus des différentes parties prenantes dont entre autres, le ministère de l'Environnement et du Développement Durable, les autorités locales, les communautés locales et les représentants de WWF à l'international et à Madagascar, ont assisté à la cérémonie de signature de ce contrat de gestion récemment.

Prise de décision

Il faut savoir que cet organisme international oeuvrant pour la protection de la nature et de l'environnement, a apporté son appui technique, logistique et financier à la réalisation de ce projet de transfert de gestion des mangroves et des ressources naturelles. Il a également accompagné les acteurs concernés dans l'élaboration des outils de gestion en prônant l'approche « Locally Led Conservation » ou conservation gérée localement.

Cette initiative implique directement les communautés locales dans la prise de décision de gestion et de conservation de ces ressources naturelles tandis que les autorités locales jouent un rôle facilitateur, a-t-on appris. « Nous remercions les autorités d'avoir confié aux VOI la gestion de leurs ressources naturelles, car ce transfert implique de réelles responsabilités pour les organisations communautaires de base. Quant aux VOI, nous vous encourageons vivement à poursuivre votre engagement dans la conservation de vos ressources naturelles et des mangroves», a soulevé le directeur de la Conservation au sein de WWF Madagascar.

Engagement collectif

Pour sa part, le président de la COBA « Tsaravintana », Daha Kamardine a rappelé à la population d'Ambodibonara l'importance de l'engagement collectif pour la protection des ressources naturelles et des mangroves. Il a également salué le travail des patrouilleurs qui veillent au quotidien sur ces ressources et est notamment revenu sur le chemin déjà parcouru. Dans sa vision, cette communauté de base à laquelle l'on a confié de nouveau le transfert de gestion d'Ambodibonara, s'engage à restaurer davantage des mangroves, diversifier les revenus durables et devenir progressivement autonome dans la gestion et la gouvernance de ses ressources, et ce, au profit des générations futures.