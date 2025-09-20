Tunisie: Les meilleurs artisans du pays récompensés pour leur innovation

À l'occasion de la 41e édition du Salon national de l'Innovation dans l'artisanat, 19 prix ont été décernés à des artisans tunisiens. Organisée par l'Office national de l'artisanat (ONA), cette cérémonie a mis en lumière le talent et la créativité d'une nouvelle génération de créateurs.

L'innovation au coeur des récompenses

Cette année, l'accent a été mis sur l'innovation et l'économie circulaire, un thème de plus en plus crucial. Douze prix ont été attribués aux lauréats de la compétition de l'innovation, avec des récompenses allant de 1 000 à 4 000 dinars. Les artisans se sont distingués dans plusieurs domaines :

Textile

Objets souvenirs et articles cadeaux

Produits issus de l'économie circulaire

Compétition dédiée aux étudiants

Farouk Ouahy, jeune promoteur, se démarque

Le prix national du meilleur projet dans la catégorie « jeunes promoteurs » a été remis à Farouk Ouahy, un ingénieur de 37 ans originaire de Gabès. Son entreprise, créée en 2021, s'est spécialisée dans la production d'articles en bois, combinés avec de l'argent, de la résine et du cuir. Ce premier prix est doté d'une valeur de 3 000 dinars.

Deux autres prix ont également été décernés dans cette catégorie : un pour un projet de haute couture (1 000 dinars) et un autre pour la broderie à la main (500 dinars).

Le savoir-faire traditionnel récompensé

L'Olympiade de la broderie sur cuir à la main a aussi mis à l'honneur l'excellence artisanale. Les trois premiers lauréats ont été récompensés par des prix d'une valeur de 1 000 à 3 000 dinars, soulignant l'importance de préserver et de moderniser les techniques traditionnelles.

Un secteur clé pour l'économie tunisienne

Le ministre du Tourisme, Soufiane Tekaya, a rappelé la contribution essentielle de l'artisanat à l'économie nationale, avec des recettes d'exportation de 150 millions de dinars l'année précédente. La directrice générale de l'ONA, Leïla Maslati, a quant à elle insisté sur l'importance de ces événements pour valoriser le secteur et encourager les jeunes à s'y intéresser.

Cette cérémonie a aussi été l'occasion de récompenser les médias pour leur soutien et leur rôle dans la promotion de l'artisanat, avec des prix attribués à l'Agence Tunis Afrique presse (TAP), la Télévision nationale et la Radio nationale tunisienne.