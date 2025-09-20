Tunisie: Mise à niveau industrielle - 110 MD investis dans quatre secteurs

Le programme de mise à niveau valide des centaines de dossiers et étend ses incitations au traitement des eaux usées.

Un total de 110 millions de dinars (MD) d'investissements industriels a été approuvé, vendredi, lors de la réunion du Comité consultatif du programme de mise à niveau industrielle, présidée par la ministre du secteur, Fatima Thabet Chiboub.

L'ordre du jour, rendu public via la page Facebook officielle du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, a principalement porté sur la validation de quatre dossiers majeurs. Ces projets concernent des entreprises évoluant dans les industries alimentaires, le textile-habillement, les industries mécaniques et électriques, ainsi que divers autres secteurs. Ils bénéficieront de subventions s'élevant à 15 MD.

Les décisions du comité restreint du programme, réuni le mercredi 17 septembre 2025, ont également été entérinées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette session avait elle-même donné le feu vert à :

· 33 dossiers de mise à niveau, pour un investissement global de 53 MD et des subventions de 8,1 MD.

· 66 dossiers d'investissements technologiques prioritaires, représentant une enveloppe de 4,6 MD et des aides avoisinant 2 MD.

Incitation au traitement des eaux usées industrielles

Dans un volet distinct, et dans l'objectif de stimuler les investissements verts, le Comité a acté une mesure importante : les projets de concentration de stations de traitement des eaux usées industrielles seront désormais éligibles aux incitations du Fonds de développement de la compétitivité industrielle. Cette mesure vise à encourager les entreprises industrielles à s'équiper pour une gestion plus durable de leurs effluents.

Contexte : Le programme de mise à niveau industrielle est un dispositif clé du gouvernement pour moderniser le tissu productif national, booster la compétitivité et accompagner les entreprises dans des projets d'investissement et de transition technologique.