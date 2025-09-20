Tunisie: Demain, éclipse partielle du soleil

20 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Les habitants de l'hémisphère sud se préparent à observer une éclipse solaire partielle exceptionnelle le dimanche 21 septembre 2025. Cet événement astronomique rare est surnommé l'« éclipse de l'équinoxe ».

Le Dr Ashraf Tadros, professeur d'astronomie à l'Institut national de recherche astronomique en Égypte, a expliqué que ce phénomène confirme que les éclipses de Lune ne se produisent que lorsque la Lune est pleine, et les éclipses de Soleil uniquement lorsque la Lune est nouvelle.

Il a précisé que cette éclipse solaire partielle aura lieu environ deux semaines après l'éclipse lunaire totale, au moment où la Lune sera en phase de nouvelle lune.

Le Dr Tadros a souligné que cette éclipse ne sera visible que dans la partie sud du globe, notamment dans le sud de l'Australie, l'océan Pacifique et l'Antarctique.

Il a également ajouté que les éclipses solaires et lunaires peuvent être utilisées pour déterminer le début et la fin des mois lunaires (ou mois hégiriens), car elles illustrent clairement le mouvement de la Lune autour de la Terre et celui de la Terre autour du Soleil.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.