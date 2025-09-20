Tunisie: Demain, éclipse partielle du soleil

Les habitants de l'hémisphère sud se préparent à observer une éclipse solaire partielle exceptionnelle le dimanche 21 septembre 2025. Cet événement astronomique rare est surnommé l'« éclipse de l'équinoxe ».

Le Dr Ashraf Tadros, professeur d'astronomie à l'Institut national de recherche astronomique en Égypte, a expliqué que ce phénomène confirme que les éclipses de Lune ne se produisent que lorsque la Lune est pleine, et les éclipses de Soleil uniquement lorsque la Lune est nouvelle.

Il a précisé que cette éclipse solaire partielle aura lieu environ deux semaines après l'éclipse lunaire totale, au moment où la Lune sera en phase de nouvelle lune.

Le Dr Tadros a souligné que cette éclipse ne sera visible que dans la partie sud du globe, notamment dans le sud de l'Australie, l'océan Pacifique et l'Antarctique.

Il a également ajouté que les éclipses solaires et lunaires peuvent être utilisées pour déterminer le début et la fin des mois lunaires (ou mois hégiriens), car elles illustrent clairement le mouvement de la Lune autour de la Terre et celui de la Terre autour du Soleil.