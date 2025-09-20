Madagascar: Cyclones dans le Sud-Ouest de l'océan Indien - Entre 9 et 14 systèmes, attendus pour la saison 2025-2026

La saison cyclonique 2025-2026 a démarré tôt. Le système Awo qui a atteint le seuil de tempête tropicale le 7 août dernier, atteste de cette précocité. Un tel phénomène demeure toutefois très rare.

Pour le restant de la saison cyclonique, les prévisions font état de 9 à 14 systèmes (tempêtes et cyclones) qui pourraient se développer, dont 6 pouvant atteindre le stade de cyclone tropical. Ces prévisions ont été établies durant le 14e Forum de prévision saisonnière pour le Sud-Ouest de l'océan Indien (SWIOCOF-14b) dédié aux tendances climatiques de la saison estivale 2025-2026.

Ce forum a rassemblé, comme chaque année, des experts nationaux, régionaux et mondiaux du climat, de la météo et de l'hydrologie de 7 pays, à savoir les Etats membres de la Commission de l'océan Indien (COI), l'Afrique du Sud et le Malawi. Les experts estiment alors que l'activité cyclonique et le régime des précipitations durant la période estivale 2025-2026 seront proches ou supérieures à la normale. Les tendances, qui portent sur l'Indianocéanie et les pays d'Afrique orientale et australe, sont sensiblement identiques à celles établies pour la précédente saison.

Menaces sur Madagascar

Ces experts estiment également qu'il faudrait s'attendre à ce que les zones de genèse durant cette saison, soient positionnées sur la moitié Est du bassin. Les trajectoires cycloniques devraient alors être majoritairement orientées sur un axe Est-Ouest, pouvant amener les phénomènes cycloniques à menacer les terres habitées de la côte Est de Madagascar, du Mozambique et des îles de la région. Ces territoires pourraient constituer les principales zones d'impact.

Pour rappel, le 14e SWIOCOF a abordé, sur la base de leurs prévisions, les perspectives du climat pour la prochaine saison estivale. Par ailleurs, il s'agissait d'engager un dialogue avec les utilisateurs des prévisions afin d'améliorer la production et l'utilisation des données et services climatiques. Point n'est plus besoin de démontrer que les données et services climatiques contribuent directement à la planification de plusieurs secteurs d'activité et politiques publiques, comme l'agriculture, la santé, l'aménagement et l'urbanisme.