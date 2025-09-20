Madagascar: Études supérieures - Arovy University et Institut Confucius, main dans la main

Hier, dans le cadre paisible de l'Arovy University à Ambohitrombihavana, Commune de Fieferana, s'est tenue la cérémonie de signature de convention entre cette jeune université et l'Institut Confucius.

Ce partenariat stratégique marque le début d'une collaboration axée sur l'enseignement de la langue chinoise, avec des perspectives d'élargissement selon les besoins spécifiques des filières. Arovy University devient ainsi le 17e institut dans la capitale à s'associer à l'Institut Confucius.

Le Vice-Recteur, le Dr Faliniaina Lucien, n'a pas caché son enthousiasme : « Votre visite marque un moment important pour nous, car elle ouvre une nouvelle page d'amitié et de coopération entre nos deux institutions. Nous croyons fermement que cette coopération permettra de créer de nouvelles opportunités pour nos étudiants, nos enseignants et nos chercheurs ».

De son côté, Prisca Maroy Rasoanirina, directrice malgache de l'Institut Confucius, a souligné : « C'est dans cet environnement privilégié que se tient cette cérémonie solennelle et mémorable. Nous mettrons tout en oeuvre pour garantir l'excellence de l'enseignement en chinois au sein de votre établissement ».

Infrastructures modernes

L'Institut Confucius proposera des cours adaptés, avec pour objectif la réussite à l'examen HSK, certification reconnue par la Chine. Les étudiants ayant réussi pourront bénéficier de séjours d'études en Chine, avec hébergement et frais pédagogiques pris en charge. Implantée sur 20 hectares, Arovy University se distingue par ses cinq filières modernes : Énergies Renouvelables, Ressources Minières, Informatique, Technologie Biomédicale et Sciences Paramédicales. Elle offre un cadre résidentiel complet avec dortoirs, cantine, bus universitaire, et développe actuellement un complexe sportif, une piscine olympique et des laboratoires de simulation.