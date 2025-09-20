Afrique: OHADA - Publication de deux ouvrages sur le droit des affaires

L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a présenté, jeudi dernier à Axian University Andraharo, deux nouveaux ouvrages juridiques consacrés au droit des affaires en Afrique et à Madagascar.

Ces publications, issues d'un partenariat entre le Centre de Recherche Juridique de Madagascar et la maison d'édition Mpariaka Boky, marquent une étape importante dans la réflexion autour de l'adhésion de Madagascar à l'OHADA.

Le premier ouvrage, Droit comparé de l'arbitrage, signé par Lalaina Chuk Hen Shun, propose une analyse approfondie des procédures arbitrales en droit malgache et dans l'espace OHADA. L'auteur, docteur en droit et enseignant en droit des affaires internationales, met en lumière les convergences et spécificités des deux systèmes, offrant ainsi un outil précieux aux praticiens et chercheurs.

Le second, Le contrat de transport routier de marchandises : convergences et complémentarité, rédigé par Harijaona Randriamarotia, maître de conférences à l'Université d'Antananarivo, explore un secteur vital mais encore peu étudié du droit malgache. L'ouvrage s'interroge sur la pertinence d'une réforme inspirée du droit OHADA, dans un contexte où le transport routier joue un rôle stratégique.

La cérémonie de présentation s'est tenue en présence du Secrétaire Permanent de l'OHADA, le Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye, et du Président du SIM, Tiana Rasamimanana.

Ces travaux visent à renforcer les capacités des acteurs économiques malgaches en vue d'une intégration future à l'OHADA.