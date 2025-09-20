Madagascar: Hippisme - L'hippodrome de Mahazina Ambatolampy reprend les rênes

Ambatolampy reprend les rênes pour la suite de la saison hippique. Demain, la Journée des Sites promet une belle empoignade sur les pistes.

La saison hippique 2025 prend un virage audacieux. Face à l'indisponibilité de l'hippodrome de Bevalala, l'Association Hippique et Culturelle des Éleveurs de chevaux de course de Madagascar (AHCEL) a décidé de relancer la dynamique sur le site de Mahazina, à Ambatolampy. Une décision saluée par les passionnés, qui retrouveront demain, dimanche 21 septembre, la fameuse "Journée des Sites", avec un programme musclé et des duels palpitants.

La journée s'ouvrira avec l'épreuve Andriamamovoka (1500 m), dédiée à la célèbre cascade. Vision Nouvelle, annoncée comme favorite, devra prouver qu'elle a retrouvé sa forme après des pépins physiques. Alternat'or, elle, pourrait bien jouer les trouble-fête grâce à ses foulées puissantes, notamment sur la dernière ligne droite. Le Prix Andasibe (1600 m) verra Bex Burry, bottom-weight, tenter de s'imposer face à deux vétérans aguerris : Perle de Carmen et Varenne Étoile.

Une course où l'expérience pourrait bien faire la différence. Le clou du spectacle pourrait venir du Prix Ankarafantsika (1700 m), avec un duel attendu entre Arc en Ciel, victorieuse lors de la dernière réunion, et Rolling Fly, qui malgré sa sortie de catégorie, reste la favorite des turfistes. « Rolling Fly a montré une belle régularité, elle peut surprendre», confie un entraîneur croisé sur le site.

Des moments forts

Le Prix Manjakatompo (1000 m) est réservé aux jeunes poulains de 2 ans et demi. Cyrano, inédit aux origines prestigieuses, fera ses premiers pas sous la selle de Jean Baptiste Rakotohaja. « C'est un poulain prometteur, mais il faudra le canaliser », glisse le jockey. Cartabas et Chrystal Ruby, eux, comptent bien jouer leur carte.

Enfin, le Prix Iharanandriana (1800 m) clôturera la journée avec un duel de titans : Bartabas, vainqueur de la Journée des Mimosas, affrontera Angelita Star, de retour en grande forme. Une course où chaque décision tactique pourrait faire basculer le podium. Ambatolampy s'apprête à vibrer au rythme des sabots. L'AHCEL promet une journée riche en émotions, en stratégie et en spectacle. Que les meilleurs gagnent !