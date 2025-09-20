Alors qu'ils avaient annoncé depuis jeudi dernier leur intention de tenir une manifestation contre les délestages prolongés et la pénurie d'eau sans solution, Clémence Raharinirina et Alban Rakotoarisoa ont été interpellés en pleine rue par des forces de l'ordre en civil.

La capitale malgache vit une ambiance de plus en plus lourde, marquée par une montée en puissance de la contestation populaire. Hier matin, la place d'Analakely, habituellement animée, a été le théâtre d'une répression politique qui a choqué les habitants. Clémence Raharinirina et Alban Rakotoarisoa, deux figures de l'opposition et conseillers municipaux, ont été interpellés en pleine rue par des forces de l'ordre en civil, alimentant la colère déjà vive de la population.

Réprimer

Les interpellations de Raharinirina et Rakotoarisoa surviennent dans un contexte de protestations croissantes contre les crises récurrentes de délestage électrique et de pénurie d'eau. Hier matin, les deux opposants avaient adressé une lettre à la mairie d'Antananarivo, et souhaitaient se rendre au Préfet pour demander une autorisation en vue d'une manifestation à Ambohijatovo.

Jeudi dernier, ils avaient symboliquement manifesté devant l'Assemblée nationale, munis de « bidons jaunes » pour exprimer leur solidarité avec les Malgaches confrontés à la pénurie d'eau. Leur arrestation pourrait être perçue comme une tentative de réprimer toute forme de protestation dans un climat déjà tendu.

Frustration

L'opposition malgache appelle à un rassemblement populaire à Ambohijatovo le 25 septembre pour dénoncer les problèmes récurrents d'électricité et d'eau. De nouvelles manifestations sont menacées si aucune solution n'est apportée rapidement. L'incident survenu à Analakely semble avoir renforcé la détermination des manifestants, exacerber les tensions et accroître la frustration de la population.

De son côté, le préfet d'Antananarivo, Angelo Ravelonarivo, a affirmé ne pas avoir donné l'ordre d'arrêter les deux conseillers municipaux, insinuant que les forces de l'ordre auraient agi de leur propre initiative. Cette situation risque d'aggraver le climat social, avec un possible recours à des manifestations plus violentes. Les autorités se trouvent ainsi face à un dilemme : opter pour la répression ou le dialogue.

Solutions concrètes

Dans ce contexte de crise, les responsables proches du pouvoir semblent multiplier les provocations. La sénatrice Lalatiana Rakotondrazafy, par exemple, a récemment qualifié l'opposition de « faible et sans réelle force de mobilisation ». Ces déclarations semblent ne faire qu'attiser davantage le mécontentement d'une population lassée par des coupures d'électricité interminables et des pénuries d'eau prolongées.

Au lieu de répondre aux critiques sur les réseaux sociaux, le régime est appelé à trouver des solutions concrètes aux problèmes fondamentaux qui empoisonnent la vie des malgaches. Les tensions à Analakely reflètent une crise plus profonde qui pourrait bientôt éclater en de plus larges manifestations, si la situation ne se stabilise pas rapidement.