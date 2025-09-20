Madagascar: Une situation qui peut dégénérer

20 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Patrice RABE

C'est une situation pouvant déboucher prochainement sur une explosion sociale qu'il peut être difficile de maîtriser. Une grande partie de la population n'en peut vraiment plus de ces délestages qui mettent leurs nerfs à rude épreuve.

Les réseaux sociaux ont permis d'exprimer ses nombreuses récriminations, mais elle voudrait que cela débouche sur des solutions. Ce que Baba, Clémence et Lilly, les trois conseillers municipaux, ont fait, beaucoup de leurs concitoyens ont rêvé de le faire. La réponse du pouvoir a été sans appel. En les arrêtant, il a pris le risque d'alourdir encore plus un climat déjà explosif.

Une situation qui peut dégénérer

En se faisant les porte-parole de tous ceux qui subissent les effets de ces délestages, Baba, Clémence et Lilly remportent l'adhésion de nombreux Tananariviens. Ils ont agi sans violence et ont utilisé les mots justes pour exprimer leur frustration. Mais le pouvoir a estimé ne pas pouvoir maîtriser la situation. Sa réaction a été jugée démesurée par de nombreux observateurs : il a décidé de les empêcher de poursuivre leur action. L'effet de cette arrestation, au vu et au su de tous les curieux présents, est contre-productif.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'événement a été filmé et a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Les conseillers municipaux ont été emmenés pour être interrogés, et aucune information n'a filtré sur le sort qui leur est réservé. Ce que l'opinion retiendra, c'est la décision de faire taire des citoyens qui expriment le ressenti de leurs compatriotes. L'affaire fait déjà grand bruit dans le pays et à l'étranger. La manière dont elle sera traitée par les autorités dans les heures, voire les jours à venir, risque d'aggraver la crise actuelle. Les difficultés des Malgaches sont réelles et ne devraient pas être accentuées par les maladresses de certains dirigeants.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.