Madagascar: Une situation qui peut dégénérer

C'est une situation pouvant déboucher prochainement sur une explosion sociale qu'il peut être difficile de maîtriser. Une grande partie de la population n'en peut vraiment plus de ces délestages qui mettent leurs nerfs à rude épreuve.

Les réseaux sociaux ont permis d'exprimer ses nombreuses récriminations, mais elle voudrait que cela débouche sur des solutions. Ce que Baba, Clémence et Lilly, les trois conseillers municipaux, ont fait, beaucoup de leurs concitoyens ont rêvé de le faire. La réponse du pouvoir a été sans appel. En les arrêtant, il a pris le risque d'alourdir encore plus un climat déjà explosif.

Une situation qui peut dégénérer

En se faisant les porte-parole de tous ceux qui subissent les effets de ces délestages, Baba, Clémence et Lilly remportent l'adhésion de nombreux Tananariviens. Ils ont agi sans violence et ont utilisé les mots justes pour exprimer leur frustration. Mais le pouvoir a estimé ne pas pouvoir maîtriser la situation. Sa réaction a été jugée démesurée par de nombreux observateurs : il a décidé de les empêcher de poursuivre leur action. L'effet de cette arrestation, au vu et au su de tous les curieux présents, est contre-productif.

L'événement a été filmé et a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Les conseillers municipaux ont été emmenés pour être interrogés, et aucune information n'a filtré sur le sort qui leur est réservé. Ce que l'opinion retiendra, c'est la décision de faire taire des citoyens qui expriment le ressenti de leurs compatriotes. L'affaire fait déjà grand bruit dans le pays et à l'étranger. La manière dont elle sera traitée par les autorités dans les heures, voire les jours à venir, risque d'aggraver la crise actuelle. Les difficultés des Malgaches sont réelles et ne devraient pas être accentuées par les maladresses de certains dirigeants.