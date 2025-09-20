Madagascar: Maevatanàna - Un mort et cinq blessés dans un accident de taxi-brousse

Tragique accident mortel sur la route nationale 4, après la montée du pont de Betsiboka, jeudi vers 7h30 du matin.

Un taxi-brousse de modèle Sprinter en provenance d'Antsiranana, appartenant à une coopérative nationale et transportant dix-huit passagers, a effectué une sortie de route. L'accident s'est produit au PK 337+300, dans la commune d'Ambodimanga à Maevatanàna, après la montée du pont de Betsiboka.

Le bilan fait état d'une personne décédée, un homme âgé de 76 ans, et de sept autres passagers blessés. Cinq d'entre eux ont été admis au centre hospitalier de référence régional (CHRR) pour y recevoir des soins que nécessite leur état.

Des hommes de la Gendarmerie nationale de Maevatanàna ont été dépêchés sur place pour porter assistance aux passagers, assurer la sécurité de leurs biens et effectuer les constatations d'usage. Le véhicule a été gravement endommagé. « Le véhicule a effectué deux tonneaux avant de finir dans le ravin », déclare un membre de la brigade de la police routière.

Le chauffeur est actuellement entre les mains des enquêteurs. D'après des témoins sur place, l'accident serait dû à un excès de vitesse. « Le taxi-brousse roulait à vive allure en abordant un virage escarpé situé en altitude. De plus, un des pneus arrière a crevé dans le tournant, ce qui a provoqué la sortie de route et l'accident mortel. D'ailleurs, cette montée après le pont métallique de Betsiboka est particulièrement dangereuse », rapporte un témoin oculaire du village d'Ambodimanga.

Prudence

Les gendarmes appellent à la vigilance et à la prudence sur cette Nationale. En quinze jours, elle a été le théâtre d'au moins quatre accidents impliquant des taxis-brousse et des camions. À l'instar de l'accident survenu le 8 septembre, vers 15 heures, au PK 345+500, au niveau du pont Ikalamilotra, à Anosikely, dans la commune rurale de Tsararano, du district de Maevatanàna.

« Lors d'une descente après un léger virage, un camion semi-remorque roulant à vive allure, en provenance d'Antananarivo et en direction de Mahajanga, a perdu le contrôle à cause d'une défaillance du système de freinage, aggravée par l'imprudence du conducteur », rappelle un membre de la brigade de compagnie de Betsiboka.

Celui-ci indique que « le véhicule a alors heurté un autre camion semi-remorque, qui transportait une citerne de gaz, heureusement vide. Le camion-citerne a été projeté par-dessus le pont et s'est retrouvé à plus de dix mètres en contrebas, où il s'est écrasé sur un tas de rochers. Heureusement, le véhicule n'a pas explosé. Le chauffeur, grièvement blessé, a été évacué au CHRR de Maevatanàna pour recevoir des soins », résume-t-il.