Madagascar: Mondial 2026 - Le match Barea-Coelacanthes en Côte d'Ivoire

En déplacement, Madagascar jouera son match contre les Comores en Côte d'Ivoire, le 8 octobre. Les Barea affronteront, lors de la dernière journée qualificative, les Aigles du Mali sur leur pelouse.

Énième derby de l'océan Indien. La Fédération Malgache de Football a publié hier, les dates et les stades hôtes des deux prochains matchs des Barea A. Dans exactement dix-huit jours, la rencontre entre les Comores et Madagascar, comptant pour la neuvième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, se tiendra au stade Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, le mercredi 8 octobre à 16 heures, heure locale (19 heures à Madagascar). Le match contre les Aigles du Mali, pour la dixième et dernière journée, aura lieu quatre jours plus tard, le dimanche 12 octobre à 19 heures, heure locale (22 heures à Madagascar), au stade du 26 Mars au Mali.

Ces matchs sont cruciaux pour les trois équipes encore en lice pour décrocher la première place - synonyme de qualification directe - ou l'une des quatre places de meilleures deuxièmes du continent, qui permettront d'accéder aux barrages. Remporter ces deux rencontres est indispensable pour les protégés du sélectionneur Corentin Martins, afin d'espérer au moins obtenir un ticket de meilleure deuxième.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le coach franco-portugais est en visite à Madagascar depuis plus d'une semaine pour partager son expérience avec les techniciens locaux, depuis dimanche. Il poursuivra sa tournée ce week-end à Antsirabe, puis à Mahajanga le week-end suivant, à la fin du mois.

Crucial

Corentin Martins, son adjoint Andry Hildecoeur Henintsoanarivo et les Barea locaux pourraient s'envoler pour la Côte d'Ivoire au début du mois d'octobre, soit une semaine avant le match. La liste des joueurs sélectionnés pour ces dernières échéances qualificatives, décisives pour une première participation historique de Madagascar à une Coupe du Monde, devrait être dévoilée au début du mois prochain.

Madagascar occupe actuellement la deuxième place provisoire du groupe, avec 16 points (+7), à l'issue des 7e et 8e journées, grâce à deux belles victoires : 2-0 contre la République centrafricaine et 3-1 face au Tchad.

En revanche, une seule victoire ou même un nul au cours de ses deux derniers matchs (contre la Centrafrique à l'extérieur, puis face aux Comores à domicile) suffirait au Ghana pour conserver la première place, synonyme de qualification directe pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

En cas de contre-performance (nul ou défaite) durant ces deux matchs, les Barea pourraient voir leurs poursuivants, notamment les Comores (3e avec 15 points, +1), se rapprocher dangereusement de la deuxième place qualificative pour les barrages.