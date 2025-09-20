Madagascar: Transport aérien - Madagascar Airlines et Corsair facilitent les correspondances

Madagascar Airlines et Corsair simplifient les voyages entre Madagascar et La Réunion. Grâce à leur accord, les passagers peuvent effectuer tout leur trajet avec un seul billet.

Madagascar Airlines et Corsair renforcent leur coopération. Depuis le 18 septembre, les deux compagnies proposent une liaison en partage de codes entre Antananarivo et Saint-Denis de La Réunion, venant compléter la ligne Antananarivo-Paris Orly, déjà exploitée en codeshare depuis janvier 2024.

Les vols opérés par Corsair sont commercialisés sous le code MD de Madagascar Airlines. Deux rotations sont prévues chaque semaine, le lundi et le vendredi. Le vol MD7052 décolle de Saint-Denis à 12h 15 et arrive à Antananarivo à 13h 05. Le retour, MD7053, quitte Antananarivo à 17h 00 pour atterrir à La Réunion à 19h35.

Pour Madagascar Airlines, cet accord permet d'étendre son réseau international et d'augmenter son offre vers La Réunion. Pour les passagers, le principal avantage est de pouvoir voyager avec un seul billet. Les correspondances sont plus simples et le parcours plus confortable, entre les provinces malgaches et Saint-Denis.

En parallèle, les deux compagnies ont signé un accord interline SPA (Special Prorate Agreement). Grâce à ce dispositif, les passagers de Corsair peuvent rejoindre le réseau domestique de Madagascar Airlines. Les clients malgaches, eux, bénéficient de correspondances facilitées vers certaines lignes de Corsair via le hub d'Antananarivo.

Présence indirecte

Thierry de Bailleul, directeur général de Madagascar Airlines, souligne que « ce partenariat améliore l'expérience des voyageurs et leur offre plus de choix. Il rapproche Madagascar de La Réunion et de la France, tout en rendant les trajets plus pratiques ».

Ce développement intervient après une période difficile pour Corsair. En mars 2018, les autorités malgaches ont suspendu les droits de trafic régionaux entre La Réunion et Madagascar. Cette mesure visait à protéger la desserte locale et à réguler le nombre de vols entre les îles de l'océan Indien, afin d'éviter une concurrence jugée trop forte et de préserver l'équilibre économique des compagnies régionales. Cette décision a contraint Corsair à interrompre ses vols vers Antananarivo dès février 2019, après vingt ans de présence sur l'île.

Aujourd'hui, grâce au partenariat avec Madagascar Airlines, Corsair retrouve une présence indirecte sur Madagascar. Les passagers peuvent effectuer tout leur parcours avec un seul billet, qu'il s'agisse des vols régionaux ou des correspondances vers Paris.

Cette coopération marque une avancée majeure pour la connectivité aérienne dans l'océan Indien. Elle simplifie les voyages et permet aux deux compagnies d'offrir un service plus intégré et plus pratique pour leurs clients.