Madagascar: Environnement - Les tortues marines menacées

Cinq des huit espèces de tortues marines existant dans le monde évoluent dans les eaux malgaches. Mais elles sont aujourd'hui menacées par la pêche illégale, les captures accidentelles, la pollution, la dégradation des habitats et les effets du changement climatique. Parmi elles figurent la tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata), la tortue verte (Chelonia mydas), la tortue caouanne (Caretta caretta), la tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) et la tortue luth (Dermochelys coriacea).

« Jouant un rôle capital dans la sécurité alimentaire, ces écosystèmes, dont les récifs coralliens, mangroves, herbiers marins ainsi que d'autres, abritent de nombreuses espèces halieutiques et contribuent à la lutte contre le changement climatique grâce à leur capacité de séquestration du carbone. Pourtant, ces écosystèmes connaissent un déclin alarmant, estimé à 7 % par an à l'échelle mondiale. Les espèces de tortues connaissent elles aussi un déclin inquiétant à Madagascar », a alerté Max Andonirina Fontaine, ministre de l'Environnement et du Développement durable, lors du lancement officiel du projet Aro Fano, hier à l'hôtel Carlton, Anosy.

Financé par le Fonds pour l'Environnement mondial (FEM) et mis en oeuvre en partenariat avec le Programme des Nations unies pour l'Environnement (PNUE), ce projet de cinq ans couvre la zone allant de la baie de Diego-Suarez à Analalava. Riche en récifs coralliens, mangroves et herbiers marins, cette région joue un rôle vital pour la ponte, l'alimentation et la migration des tortues.

L'initiative vise à réduire les captures et le trafic des tortues marines, à protéger les habitats critiques et à renforcer la résilience des écosystèmes et des communautés côtières.

