Madagascar: Développement local - Des infrastructures urbaines à moderniser dans l'Atsinanana

20 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

La région Atsinanana a présenté mercredi son Plan régional de développement (PRD) 2025-2030 à l'hôtel Carlton Anosy, avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud).

Élaboré de manière participative, le PRD s'articule autour de quatre axes : développement du capital humain, promotion d'industries locales compétitives, amélioration des infrastructures et du cadre de vie, et renforcement de la gouvernance. La Région vise à augmenter l'Indice de développement humain (IDH) de 0,088 point et à réduire la pauvreté de 10 % d'ici 2030.

L'événement a rassemblé ministères, agences onusiennes et partenaires bilatéraux pour favoriser l'appropriation du plan et aligner les interventions sur les priorités régionales.

Dr Edward A. Christow, Représentant résident du Pnud Madagascar, a insisté sur l'importance de la co-construction et du cofinancement. « L'appropriation du PRD par tous les acteurs est essentielle pour optimiser les ressources et renforcer la capacité de la Région à piloter ses projets », a-t-il ajouté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Riche en agriculture, tourisme, ressources minières et bénéficiant d'une position géographique stratégique, mais confrontée à un taux de pauvreté de 67 %, selon la Banque mondiale en 2024, l'Atsinanana entend faire du PRD un levier stratégique pour mobiliser partenaires et financements.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.