Madagascar: Développement local - Des infrastructures urbaines à moderniser dans l'Atsinanana

La région Atsinanana a présenté mercredi son Plan régional de développement (PRD) 2025-2030 à l'hôtel Carlton Anosy, avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud).

Élaboré de manière participative, le PRD s'articule autour de quatre axes : développement du capital humain, promotion d'industries locales compétitives, amélioration des infrastructures et du cadre de vie, et renforcement de la gouvernance. La Région vise à augmenter l'Indice de développement humain (IDH) de 0,088 point et à réduire la pauvreté de 10 % d'ici 2030.

L'événement a rassemblé ministères, agences onusiennes et partenaires bilatéraux pour favoriser l'appropriation du plan et aligner les interventions sur les priorités régionales.

Dr Edward A. Christow, Représentant résident du Pnud Madagascar, a insisté sur l'importance de la co-construction et du cofinancement. « L'appropriation du PRD par tous les acteurs est essentielle pour optimiser les ressources et renforcer la capacité de la Région à piloter ses projets », a-t-il ajouté.

Riche en agriculture, tourisme, ressources minières et bénéficiant d'une position géographique stratégique, mais confrontée à un taux de pauvreté de 67 %, selon la Banque mondiale en 2024, l'Atsinanana entend faire du PRD un levier stratégique pour mobiliser partenaires et financements.